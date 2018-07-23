艾山吉震撼彈 外交界911

2018年07月23日 04:12 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

創立於2006年的「維基解密」（WikiLeaks），靈魂人物是網站總編輯、澳洲網路運動家與記者艾山吉（Julian Assange）。他致力揭發各國政府與企業腐敗行徑，先後曝光美軍在伊拉克與阿富汗戰爭中令人髮指的作為，還公布「美國大使館密電」，披露許多不為人知的國際外交內幕，對國際政壇投下震撼彈，被形容為「外交界的911事件」。

維基解密在2010年4月公布一段機密錄影，赤裸呈現美軍在伊拉克戰爭中血腥事件真實畫面。影片中美軍一架阿帕契直升機在巴格達執行任務時，機上人員誤認地面記者扛的攝影機是火箭彈發射器，而擊殺2名記者及另外10多位民眾（2人攜有武器），更得意地說︰「看看那些死雜種」、「真棒！」

同年7月，維基解密以《阿富汗戰爭日記》為名，揭露2004年初到2009年底，駐阿富汗美軍官兵與情報幹員記載的敏感內容，包括美軍特種部隊的「373特遣隊」如何依當局所擬優先名單，暗殺「高價值」的阿國目標。當年10月，維基解密再度出手，公布近40萬筆美軍在伊拉克的戰地實錄文件，揭發許多美軍對伊國軍警凌虐、強暴甚至謀殺囚犯的駭人聽聞行徑置若罔聞，引起舉世震驚。相關內容描述戴腳鐐的伊國囚犯眼睛被矇住，身體被吊在空中，遭到伊國軍警揮鞭抽打、以棍棒與水管毆打、拳打腳踢和電擊，而混身是傷。這些令人切齒的事件曝光後，當時世界各國政府與人權組織紛紛升高對美國的壓力，要求華府查明事實真相。美國防部則辯稱，維基解密公布的文件基本上是悲劇與日常事件的浮光掠影，無法呈現事實全貌。

2010年11月，維基解密矛頭轉向，披露大批「美國大使館密電」，揭發國際政壇許多不為人知的祕辛、內幕與暗盤交易，讓華府極為難堪。勁爆內容包括：美國與南韓研商北韓政權崩潰後如何統一朝鮮半島、多個阿拉伯國家慫恿美國攻擊伊朗以阻其研發核武、華府擔心巴基斯坦動亂導致核武原料外流等。

此外，美國外交官對友邦與敵國領袖各種形容也被曝光，且不乏私底下關起門來說的毒言毒語，讓當時的歐巴馬政府尷尬不已，對美與各國互信關係帶來衝擊。其中嗆辣的說法包括：時任俄羅斯總理的普丁被稱為「阿爾法男」（猛男），而俄總統梅德維捷夫對他唯命是從。普丁也被形容有如「蝙蝠俠」，梅德維捷夫則是他的跟班「羅賓」；德國總理梅克爾被譏為「鐵氟龍」不沾鍋、「畏懼風險，缺乏創意」，平時躲在幕後，等情勢有利時才出手。

「美國大使館密電」是美軍一等兵曼寧於2009年透過軍方電腦系統下載，再交給維基解密。據曼寧透露，他將機密資料燒進表面寫著 「女神卡卡」(Lady Gaga)的可重複讀寫光碟，邊哼著女神卡卡的歌，邊把資料拷貝後攜出，「過程超容易」。

該批外交密電波及許多美國外交、軍方及情報部門駐外人員，導致他們與駐在國當局關係緊張，迫使美國政府進行了大幅人事調整。

(中國時報)