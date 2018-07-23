離開厄駐英大使館 恐再吃1年牢飯

2018年07月23日 04:12 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

維基解密大事紀 艾山吉小檔案

維基解密公開數十萬件美國機密外交與軍事電文，讓美國與盟邦滿臉豆花，但導致艾山吉淪為通緝犯的源頭，是他在瑞典涉及性侵與性騷擾，之後他為避免遭引渡，違反交保條款躲進厄瓜多駐英大使館。瑞典檢方去年中止對性侵案的調查，不過艾山吉只要離開大使館，他可能再吃至少1年牢飯，更遑論一旦遭引渡到美國、恐將面臨漫長刑期。

2010年8月艾山吉應邀到瑞典出席研討會，與兩名當地女子發生關係，2女後來連袂報案稱，與艾山吉交歡起初的確是你情我願，但後來演變為性侵。他則辯稱，兩段露水姻緣絕對都是兩情相悅。艾山吉性好漁色，又不忌諱利用知名度泡妞，當時甚至有媒體揣測，會出事可能是中了美國情報單位的美人計。

瑞典檢方去年宣布，撤回針對艾山吉的通緝令，但表示若他在2020年8月之前、也就是案發10年內再造訪瑞典，調查便將持續。心情大好的艾山吉，還在推特上傳一張開心大笑的照片。

報導艾山吉即將被移交英方的記者葛林沃指出，在性侵案撤案後，艾山吉的刑事訴訟案只剩違反保釋條款，通常刑期是3個月。但他警告，英國當局可能把罪名調高為「藐視法廷」，刑期最高2年。葛林沃說，「最好的情況」是艾山吉被送進獄中再待1年，也就是說，自2010年底艾山吉在英落網算起，他失去自由的時間將逼近10年。因為英國不保證艾山吉不會被引渡至美國，最壞的情況，當然就是他將因洩漏機密文件在美受審並遭關押。

(中國時報)