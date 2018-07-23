曝光「不能說的祕密」 曾揭馬王心結

2018年07月23日 04:12 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

「維基解密」亦曾多次揭露台灣政壇秘辛，包括馬英九在國民黨內的快速崛起，讓黨內大老連戰、王金平皆心懷怨懟，王金平更向當時的美國在台協會(AIT)處長楊甦棣批評馬英九「拙劣無能」；解密也揭發朱立倫長期向美方透露黨內不合祕辛，朱立倫當時駁斥，「不是事實、沒有依據。」

時周文化出版的《維基解密．台灣》一書，翻譯了檯面上、下的政治人物與美方會面時的私密談話。AIT在馬當選總統後不久，就曾製作一份「馬英九這個人 」的機密電報，詳述馬人格特質。AIT評論馬英九雖然形象清新正直，但缺乏基層政治經驗，總是偏愛採用和自己有相同背景調性的人，與連戰、王金平等黨內領袖打交道也有「障礙」。

解密透露了馬王連之間的心結，尤其是連戰對提名馬英九選總統仍不情願；反倒是李登輝在馬剛當選總統時，還向楊甦棣表示有所期待，稱讚馬自我控制和堅決、誠實和乾淨，比陳水扁好，會是好總統；但馬上任5個月後李又改變了他的態度，批評馬不了解百姓，前後也不一貫，楊甦棣認為主因是馬的兩岸政策否認了李的兩國論，及馬的疲弱領導能力所致。

李登輝也曾懷疑過蔡英文的能力。根據解密內容，李登輝在「倒扁紅衫軍」時期，曾向楊甦棣批評陳水扁跟民進黨「不知反省」，還批扁拿入聯公投來政治操作，比起蔡英文，李更屬意馬英九。李登輝當時稱讚馬英九清廉誠實，反而質疑蔡英文「太接近陳水扁、邱義仁、新潮流」。

至於扁蔡之間的微妙關係，解密內容指出，蔡英文在扁被羈押時曾向AIT表達了有意讓自己跟民進黨與扁保持距離，但是在2009年6月時，蔡又告訴AIT正在推動「救扁計畫」，以安撫黨內要求她替扁多做點事的人，不過時至今日，僅管扁不斷踩紅線喊話，蔡英文對於特赦與否仍是小心謹慎。

(中國時報)