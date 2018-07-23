台海若交戰 美方不會為台而戰！新聞透視－蔡政府打美國牌 已不靈光

2018年07月23日 04:12 中國時報 呂昭隆

很多綠營政治人物主觀認定一旦台海有戰事，美軍一定會介入，認為只要台灣打美國牌，就可高枕無憂，但美方自有其利益考量；與民進黨政治人物相較，軍方就務實多了，防衛作戰從未幻想美軍會出兵。

台海萬一有事，美方是否出兵，一直是個敏感議題。同樣的問題，前總統馬英九曾對美國CNN說，「永遠不會要求美國為台灣而戰」；但是，前總統陳水扁則多次公開呼籲 「希望台美加強軍事合作以及聯合軍事演習」，蔡政府的態度與扁一致。

美國角色 藍綠認知不同

國民黨與民進黨對美國在兩岸間扮演的角色認知有其背景。民進黨執政因兩岸關係倒退，軍事對峙升高，巴不得美軍介入；國民黨的馬英九從2008年520開始的兩任，是兩岸關係處於60年來最和緩階段，當然不需要美軍介入，國民黨更進一步認為兩岸可以政治解決，根本打不起來，也不必打。

其實，台海若有戰事，美國是否介入，有其「戰略模糊」空間，恐怕連美國人自己都說不準。

美陸消長 台灣要靠自己

就軍事層面而言，美軍在亞太地區早已調整部署，先進武器裝備替代逐步調整裁減的兵力；另一方面則是積極催促台灣強化建軍。原因就在大陸軍事力量近年來大幅成長，一旦台海爆發戰事，美軍也沒把握是否應介入，或介入後能否迅速脫離戰場，結束紛爭。

更何況美、陸在亞太地區的軍力也出現消長變化，大陸海、空軍跨出第一島鏈演訓成為常態，美軍在西太平洋沿岸面對共軍反介入戰略主場優勢時，恐難有絕對勝算。對美國來說，最好的做法就是台灣能自己防衛。

站在國軍的立場，美軍是否介入台海戰事，是說不準、無法預料，所以國軍最重要的台海防衛作戰「固安計畫」，就從來沒有把美軍納入聯合作戰的構想中。蔡英文總統在軍事最重要的諮詢退將，是前國防部長湯曜明，湯即曾說「台灣不是棋子」，用意便是強調國軍仍握有防衛自己的主動權，而且不會輕易讓步的。

軍力差距 不應與陸對幹

軍人守土有責，自應展現自我防衛決心，但兩岸軍力差一大段，蔡政府的國防戰略應有所調整，不應與大陸繼續對幹，或者被川普政府當成棋子，兩岸仍有建立軍事互信機制的空間，若真打起來，代價絕非蔡政府能承擔。

(中國時報)