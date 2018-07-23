40餘艘陸艦過台海 我不發一語

2018年07月23日 04:12 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸海軍40餘艘軍艦上周五、六大舉快速經過台海，軍方分析，這些軍艦是為了南下躲避安比颱風，以往沒有這麼多中共軍艦一次通過台海，顯示共軍這次在東海演訓的規模很大。圖為今年4月大陸在南海海域隆重舉行海上閱兵，航母打擊作戰群等接受檢閱。 （新華社）

大陸海軍40餘艘軍艦上周五（20日）、周六（21日）大舉快速經過台海，軍方分析，這些軍艦是為了南下躲避安比颱風，以往沒有這麼多中共軍艦一次通過台海，顯示共軍這次在東海演訓的規模很大。

大陸海軍40餘艘軍艦日前快速通過台海，許多民眾搭乘離島飛機都有看到，但我軍方保持緘默，不發一語，相當令人玩味。

相較於美國2艘神盾驅逐艦於7月7日行經台灣海峽，國防部隨即於當晚8時主動發布新聞稿，打破慣例，公開美艦過台海，蔡政府國安系統營造美軍挺台的政治意涵相當明顯。

據了解，美艦通過台灣海峽，已行之多年，通常約2、3個月一次，美方通常不會知會我方。據透露，美軍過台海，有時是派戰艦，但有時也會出現運輸艦等，並不一定是神盾級軍艦，而且每次美艦過台海，中共一定派艦跟，從不例外，差別在馬政府時，軍方從未對外公布罷了。

不過，這次美艦繞台與先前不同的是，以前不管是由北往南，或是由南往北，通過台海後，不會再往台灣東部海域繞。這次美艦卻破例。

美國2艘伯克級神盾驅逐艦「班福特號」、「馬斯廷號」，於7月7日由南而北行經台灣海峽，隨後轉往東南方經過台灣東部外海。國防部隨即於當天晚上20時，主動發新聞稿指「美艦DDG-89及DDG-65兩艦上午由我國南部海域航經臺灣海峽，判續向東北航行。美艦航行期間，國軍依規定對周邊海、空情狀況全程掌握與應處。」

至於大陸海軍艦艇日前大舉快速經過台海，這是大陸軍艦第一次有這麼大數量經過台海，不過，軍方內部評估，這些是參加東海軍演的軍艦為了躲避颱風，而不是刻意作為。

軍方相關人士分析，比照颱風路徑圖，這兩天暴風範圍的確進入大陸公布的東海海域演訓，即浙江以東的大片東海海域，因此，參演軍艦走台灣海峽，只要過了台中港就安全，避開颱風，是合理的作為。

(中國時報)