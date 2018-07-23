小英過境華府紐約 傳生變

2018年07月23日 04:12 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統8月將出訪巴拉圭，先前傳出有望過境美國紐約，不過香港《南華早報》報導，美國與大陸正值貿易戰，不願再與陸對立，恐讓蔡英文改為過境休士頓或邁阿密。總統府昨天強調，過境地點尚未確定。黨政人士則表示，台美關係良好，該言論顯然另有所圖。

巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮將在8月15日舉行，總統府已於日前正式接到邀請函，蔡英文將親自出席，並且順道訪問加勒比海友邦，包含貝里斯、海地等國，尚在安排中。

在巴國大選結束後，外交部次長劉德立旋即赴巴國恭賀，由於劉德立曾在巴拉圭駐派10年，從館員、參事到大使，熟悉當地政商人士，此行便與準總統阿布鐸敘舊，了解新政府的對台態度，初步獲得正面回應，阿布鐸除口頭保證邦誼外，還送上親筆信邀請蔡總統出席就職典禮。

《南華早報》昨引用消息人士的說法指出，因美陸貿易戰僵持不下，為了避免再與北京對立，美國「極不可能」讓蔡英文過境華府，或者紐約等具有象徵意義的大城市。總統府發言人林鶴明表示，過境地點尚在規畫，過幾天才會明朗。

黨政人士指出，美方對於我國總統過境上的安排，在蔡英文總統上任後，陸續有所突破，台美關係在許多層面也都有相當的進展，包括取消不超過24小時等限制，去年蔡英文過境關島時，總督也親自迎接，種種突破都可視為台美間關係升溫的訊號。

黨政人士認為，《南華早報》的報導應是刻意放話，試圖影響輿論，事實上美方對於我國總統過境的安排一向都是從整體來考量，不能因為未過境某些地點，就據此解讀為不願得罪對岸，就對我元首的過境另作安排。

此外，蔡英文昨前往台東參觀曲禾酒莊，並嘗試梅酒DIY，酒莊負責人廖坤郎在介紹釀酒原料時，要總統猜猜有機糖來自哪個國家，並提示「是一個很落後的國家」，蔡英文睜大眼不敢猜。廖最後公布答案是「巴拉圭」，現場媒體立即爆笑，開玩笑的說「這會不會影響邦交？」

蔡英文則是大張嘴巴，久久合不攏，驚魂未定地拍拍胸口，隨後蔡英文也特地澄清巴拉圭很進步，是很棒的國家，「廖老闆有機會可以一起去巴拉圭看看」。

(中國時報)