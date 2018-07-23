台東部署愛國者飛彈 軍方刻意曝光

2018年07月23日 04:12 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

據透露，因應大陸軍機遠海長訓，軍方於本月14日空軍台東志航基地舉行營區開放活動，首度讓台東部署愛國者三型飛彈陣地曝光。據了解，愛國者飛彈陣地部署一直被列為機密，這次刻意藉營區開放活動公開，就是讓大陸知道，我在東部的防空作為，避免大陸軍機做出挑釁或擦槍走火的動作。

台東志航基地營區在14日開放時，空軍除刻意展示愛國者飛彈發射車外，在機場跑道旁部署的發電站與取彈車也毫不掩藏。事實上，在14日基地開放前後，國防部還特別邀請媒體兩度赴志航基地採訪，一次是預校，一次是介紹空軍3位女飛官。這個月內，3度讓媒體走訪台東志航基地，用意至明。

據指出，目前部署在台東志航基地的愛國者飛彈連，是採愛國者三型與愛國者二型性能提升彈混合部署，防衛方向均朝東岸外海，以扇型方式放列。

愛國者飛彈共有9個連，原均部署於北中南，台北、台中與高雄三個都會區，現在抽掉中南部2個連，輪流分別進駐花蓮與台東。依據軍方內部的規畫，隨著天弓三型飛彈量產，未來東部的防空將以弓三彈為主，愛國者仍會部署於都會區，作為反飛彈之用。

愛國者飛彈直接部署在花蓮與台東機場跑道旁，目的是確保跑道安全，讓戰機起降順暢。但愛國者是機動系統，都有預備陣地，戰時即需到預備陣地，國防部已完成東部野戰陣地部署驗證。

(中國時報)