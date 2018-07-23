美陸複雜關係 牽動蔡過境

2018年07月23日 04:12 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

對於蔡英文總統8月出訪過境美國，台灣智庫諮詢委員董立文昨表示，以目前台美關係氣氛，美國肯定給予小英在過境時更好的待遇，會反映在地點、在美活動過程及會見人員三個層面，至於「好」的程度，須視美國對美陸關係等全盤考量。

董立文指出，以目前川普政府作風，「所有可能性都不能排除」，即使過境地點在邁阿密，但美方可在會見人員或活動上賦予特殊意義，這也是一種台美關係進一步發展與鞏固。

若美國提升對蔡英文的過境待遇，陸方有所反應，董立文指出，過去2年台美關係有所進展時，大陸的回應方式是懲罰台灣，但效果並不大，只會引起雙方在台灣議題上競相加碼。

董立文強調，對台灣而言，中方如何回應、美方如何對待台灣，兩者都非操縱於台灣手上，台灣能做的就是鞏固台美關係。

淡大國際事務與戰略所所長李大中表示，所有美方對台待遇提升都「不無可能」，台美關係主要仍取決於外部的美陸複雜關係。

李大中指出，目前蔡總統很重視台美關係，相信政府會想辦法爭取更勝以往的過境安排，這也是台美關係的一個判斷指標，一方面對內可向民眾證明台美關係提升，對外也是一種測試，川普政府對台美關係的象徵意義程度。李大中說，一旦蔡英文過境待遇有提升，可以預期北京會有抗議，但北京更在意的是實質面，包含軍售案及國會法案等台美實質發展。

(中國時報)