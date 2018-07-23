台商避貿易戰 回台投資減稅

2018年07月23日 04:12 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

經濟部次長龔明鑫昨（22日）表示，受陸美貿易戰影響，台商企業透露正考慮鮭魚返鄉。龔明鑫說，未來半年是吸引台商回流的關鍵時刻，若台商回台作升級轉型實質投資，政府將祭出3年抵減率3％或當年度抵減率5％二擇一投資抵減優惠，全力協助。

未來半年 攸關基地轉移

陸美貿易戰沒完沒了，無法因應川普總統的不定時炸彈轟擊，不但陸企計畫轉移生產基地到東南亞避難，大陸台商也向政府透露，將轉移生產線趨利避害。據悉，台商正考慮移轉生產基地，布局全球，轉移基地考量南進東協（新南向國家）、響應美國製造，或鮭魚返鄉回流台灣。

在陸美貿易戰即將升級至2000億美元之際，台商一旦受波及，對美出口產品將立即增加10％的稅負，無形中等於增加1成的成本，有不少台商表達鮭魚返鄉意願。龔明鑫證實，確實有台商向政府表達，有意將生產基地移回台灣，並希望政府提供協助及誘因。

投入智造 助排五缺障礙

他指出，政府無法滿足台商回流所有需求，但可營造優質投資環境，政府歡迎台商回流進行升級轉型，而非將低階生產線搬回台灣，使用龐大土地及勞力；企業若投入智慧製造，購買智慧機械設備，政府會提供投抵誘因，幫企業找地，解決缺工及水電問題，排除五缺障礙。

升級優惠 適用所有企業

台商鮭魚返鄉的誘因，龔明鑫說，台商如有意願導入智慧製造，購買智慧機械設備，回台灣升級轉型，政府將祭出3年抵減率3％或當年度抵減率5％二擇一投資抵減優惠。龔強調：「企業導入智慧製造，未來3年很關鍵，人家拿機關槍作戰，我們不能拿刀打仗」，這項政策一旦拍板將適用所有企業。

據悉，近日經濟部將向賴揆提出智慧機械投資抵減優惠規畫方案，初步稅式支出評估直接加間接效應有正向結果，不致出現稅損。最快下會期擬由黨團提案修改《產創條例》，執行期限將跨越產創租稅落日的108年，政策執行3年至110年底。

「未來半年是關鍵時刻」，龔明鑫說，台商多表示會在半年內作出生產基地移轉決定，盼政府協助，愈早下決定受衝擊愈小；全球布局，分散生產基地，才能因應緊急狀況供應鏈貨品調度，讓市場調配更具彈性。

(中國時報)