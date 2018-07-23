美鴨霸加稅 法嗆槍指著頭怎談

2018年07月23日 04:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

20國集團（G20）財長與央行總裁高峰會21日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，一如上月在加拿大舉行的G7領袖峰會，G20也是充滿火藥味，口徑一致抨擊美國片面提高關稅。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）直指，現在猶如被人用槍指著頭部，並指除非美國取消向歐盟進口的鋼鐵及鋁材加徵關稅，否則不會與美展開貿易談判。日本財相麻生太郎也批評美國加徵關稅的決定，主張應透過宏觀政策調整貿易逆差。

川普吹響貿易戰號角後，美國財長穆努欽試圖拉攏歐盟與日本，簽署雙邊自由貿易協定，但未成功。他說：「我的信息非常明確，與川普總統在G7釋出的信息一致，若歐洲相信自由貿易，我們美國準備好簽署自由貿易協定，包括取消關稅、非關稅堡壘和補貼，三項全部取消。」

但他的說法遭法國財長勒梅爾打臉，勒梅爾說，貿易戰已真實存在，美國片面課徵關稅是根據「叢林法則」，除非川普取消鋼鋁稅，停止祭出汽車關稅，否則歐盟不會考慮與美國展開貿易談判。

他說：「我們拒絕在槍指著頭的情況下談判，必須由美國跨出降低衝突的第一步。」他呼籲川普改變態度，敦促美國必須回歸理智，尊重多邊主義的規則，並尊重盟邦，否則「除了報復之外別無選擇。」

川普20日威脅擴大和中國大陸的貿易戰，擬對大陸出口至美國的5000億美元商品全面課稅，同時左批大陸和歐洲的貨幣政策、右嗆美國聯準會升息。他還推文稱歐盟、大陸和俄羅斯是貿易「敵人」。

但穆努欽在G20捍衛川普課徵關稅的決定，未展現任何讓步的意願，反而呼籲歐洲和大陸開放市場，允許自由競爭。他同時強調川普支持聯準會獨立性，無意干預匯市。

被問及川普威脅要對大陸出口到美國的所有商品課徵懲罰性關稅時，他說：「這絕對有成真的可能，所以我不會把這可能性減到最小。」

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德21日發表報告指出，加徵關稅可能對全球經濟造成嚴重打擊。她稱，2018至2019年度的經濟增長可達3.9％，但貿易戰之故，最壞情況是全球生產總額會減少0.5％，約4300億美元。

除了貿易衝突，貨幣戰也是G20的重點攻防。德國財長蕭茲駁斥川普對歐盟操控貨幣的說法。他說，歐盟「執行非常合理的政策，不會透過匯率平價人為創造經濟成功。」

至於G20公報，根據彭博資訊取得的公報草案，全球經濟成長將不再同步，也面臨愈來愈多的威脅，包括金融脆弱性增加、貿易和地緣政治緊張升高、全球經濟失衡等。

(中國時報)