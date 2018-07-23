小英承諾 資助台東熱氣球

2018年07月23日 04:12 中國時報 崔慈悌 ／台東報導 ／台東報導

蔡英文總統昨赴台東參訪，她說，此行重點在促進台東觀光消費、農產品加工產業，及原鄉部落的發展。外界關切台東縣長黃健庭即將卸任，可能影響台東熱氣球活動發展，蔡英文承諾中央會持續投入資源，「將來的縣長」也一定會持續熱氣球的活動，以促進台東觀光。

蔡英文昨天帶著媒體進行「發現台東魅力之旅」，首站前往台東糖廠採購原住民背包、手工燒製碗、柴燒杯子等手工藝品，還有紅藜餅乾等各式農產品加工品，臨走前還買了一個5800元的手工皮包，總計消費近1.5萬元，並嘗試台東糖廠製作的洛神冰棒。

蔡英文不忘提醒媒體「一定要買東西，這邊有很多不錯的東西可以好好消費」，她說，此行有三個目的，第一是希望國人可以感受台東的魅力所在，推動台東觀光。

其次是關心台東農業。她說，台東是一個乾淨的地方，有很多很好的農產品，尤其農產品豐收時，要協助農民行銷，更重要的是，要來看看農產品品牌與加工成功案例。

第三要來看原鄉部落，蔡英文指出，台東有183個部落，各有各的文化、傳統、特色，是非常精采的地方。希望透過一連串行程的設計，讓台東的魅力呈現在國人眼前。

蔡英文也前往達魯瑪克部落訪視推動綠能的成果，肯定部落成立全台灣第一家社區公民電廠，「是全台灣社區再生能源發展的典範」，並期盼部落的發展經驗可以持續深化、也擴散到更多的原鄉部落。

由於台東縣政府正舉辦熱氣球嘉年華會，蔡英文也特地新增行程，前往鹿野高台觀賞熱氣球升空。

媒體關切黃健庭任期即將屆滿，未來熱氣球活動能否持續？蔡英文表示，黃健庭推動熱氣球活動確實是個創舉，替台東吸引很多各地的觀光客；觀光局也認為這是一個很有創意的作法，會持續投入資源。

她說，熱氣球所帶來的旅客及觀光客成效良好，她相信將來的縣長也一定會持續熱氣球的活動，而觀光局也會繼續把資源引入，讓熱氣球帶來的觀光產業效應更大。

(中國時報)