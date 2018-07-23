劉櫂豪跟緊緊 輔選才是重點

2018年07月23日 04:12 中國時報 崔慈悌

蔡英文總統昨展開兩天一夜的台東之旅，名義上是要行銷台東，實際上卻是拉抬民進黨台東縣長參選人劉櫂豪的選情，兩人不僅一路上亦步亦趨，讓媒體鏡頭怎麼樣都躲不掉，到部落參觀時更直接要族人「票投劉櫂豪」，輔選意味濃厚。

民進黨本月15日舉行全代會，身兼黨主席的蔡英文和縣市長參選人合體造勢，營造勝選氣氛，也啟動輔選列車，繼21日到新竹縣力挺縣長參選人鄭朝方後，22日又緊接著到台東拉抬劉櫂豪。

台東縣長期為藍營執政版圖，年底9合1選舉，民進黨徵召的劉櫂豪被視為綠營在台東縣「史上最強人選」，國民黨則是徵召議長饒慶鈴對決，藍綠陣營陷入五五波，選情緊繃。

蔡英文5月中旬才剛帶著媒體團走訪台東和綠島，一路上不斷稱許劉櫂豪的認真和努力，時隔兩個月，又再度帶著媒體走訪台東，昨天從第一站台東糖廠到最後一站的鹿野高台熱氣球活動，蔡英文無論走到哪裡，都讓劉櫂豪亦步亦趨。

每到一個據點，蔡英文不僅讓劉櫂豪坐在身邊，還讓劉先致詞，讓媒體不禁感慨「只要照到小英，鏡頭就怎麼也閃不掉劉櫂豪」。

下午參訪原鄉達魯瑪克部落時，東魯凱文化教育協會總幹事潘王文賓指出，達魯瑪克部落全力發展綠能仍有6000萬的經費缺口，期盼政府給予協助。

劉櫂豪致詞時立即接口「錢不是問題」，蔡英文也隨後補上承諾，部落需要資源上的幫忙，「這就是政府存在的目的」，她說，劉櫂豪過去在中央一直協助爭取資源，這次行程也是劉櫂豪安排的「如果我不能來，不要罵我、罵櫂豪」，並強調，「即使罵他，還是要把票投給他」。

就連現任縣長黃健庭任內積極推動的熱氣球活動，蔡英文也不忘趁機為劉櫂豪造勢，昨天媒體詢問熱氣球嘉年華活動未來是否仍將舉辦時，蔡英文主動接口中央會提供資源，相信新任縣長也會持續推動，還帶著劉櫂豪前往鹿野高台觀賞熱氣球，背書意圖不言可喻。

(中國時報)