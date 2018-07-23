有人為年改犧牲 蔡不可大肆慶祝

2018年07月23日 04:12 中國時報 崔慈悌 ／台東報導 ／台東報導

行政院長賴清德日前表示，年改完成後，總統沒有大肆慶祝，這是謙卑的表現。蔡英文總統昨強調，年改完成「確實不是可以大肆慶祝的事情」，畢竟有人做了犧牲。

賴清德表示，政府的年改完成後，沒有大肆慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉，「如果說這不是謙卑，那什麼才叫做謙卑？」媒體詢問蔡英文是否同意這樣的說法？

蔡英文指出，年改過程中，有人做了犧牲，「但這個犧牲是為了下一個世代台灣的財務健全以及年金可以永續」。

她說，整個年改過程中，「我們心裡也相當複雜」，一方面要顧及下個世代和台灣的整體發展，希望年金可以永續，另方面，對現在很多退休軍公教來講，他們的給付要被調整，「我們覺得有些抱歉」。

外界認為蔡政府完成年改是最大贏家，蔡英文表示，這是一個社會改革的工程，沒有所謂贏家和輸家問題，「我們整體要做的事情，就是對下一代負責」。

年金改革傳出許多假新聞、假消息，蔡英文表示，政府花很多力氣澄清假新聞，已有疲於奔命之感，「尤其是假新聞的來源有一定系統的運作」。

要防杜假新聞，她認為，最好的方法就是提醒民眾，在看不同新聞時，心中能夠有些保留，做些判斷，不要被假新聞和假消息帶走，而影響判斷，「民主社會講究多元和言論自由，但更期待多元和自由流通的資訊，都是正確的」。

(中國時報)