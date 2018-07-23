黃偉哲凍房稅 挨批賴規不隨

2018年07月23日 04:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

前台南市長賴清德任內調漲房屋稅政策，幾乎藍綠都不挺。民進黨台南市長參選人黃偉哲22日在同黨提名的東區議員參選人陳金鐘聯合競選造勢說明會上，當眾表態當選後將朝凍漲房屋稅方向調整。對此，國民黨台南市長參選人高思博諷刺黃應拿掉「信賴選哲」選舉看板；黃則否認「賴規黃不隨」，強調市府財政紀律已穩定。

南市調漲多年 綠壓力大

台南市調漲房屋稅並追溯至2001年起，是賴清德任內推動的主要政策之一，3年來替市庫進帳數十億元。市府財稅局稱這項稅收主要用於幼教補助，當時就曾引發藍營議員反對，今年更因適逢選舉年，連綠營議員也承受不了民意壓力，民進黨台南市議會黨團更曾公開表達反對調漲房屋稅的立場。

黃偉哲昨在東區議員參選人陳金鐘舉辦的聯合造勢說明會中，鬆口表態支持凍漲房屋稅。他說，房子會逐年折舊，政府要增稅也不能用這種方式調漲；如果他當選台南市長，一定會檢討這項政策，並朝凍漲方向調整，以減輕人民負擔。

黃稱財政穩定 減民負擔

高思博則嘲諷黃、賴之間已經產生矛盾，證明黃偉哲初選打出的「信賴選哲」口號「攏係假」，應將「信賴選哲」4字從競選看板中拿掉。

議員曾提凍漲 市府跳腳

高思博左批黃偉哲，還不忘右打台南市政府，提到過去國民黨籍市議員每次提凍漲房屋稅，市府就跳出來強調違法不可行，如今黃偉哲表態凍漲房屋稅，台南市政府應該出面駁斥，為賴清德的政策護航。

市府新聞處長許淑芬表示，不動產評議委員會每3年重新評定1次，下次召開是在明年6月底前，將由新的不動產評議委員會審議，只要有新的評議結果，市府也一定公告實施、依法辦理。

黃偉哲更否認「賴規黃不隨」的說法，還稱讚台南市財政紀律在前市長賴清德的努力下，這幾年已趨健全，因此，明年審議房屋稅時，將有足夠的條件減輕市民負擔。

(中國時報)