與賴神綁一起 除了辯護難見亮點

友善列印
中國時報

民進黨台南市長參選人黃偉哲以「信賴選哲」口號贏得初選，等同日後當選將採行「賴規黃隨」，雖因此獲得賴清德與新潮流系奧援，但每逢其他參選人與輿論對賴清德施政提出批判時，黃偉哲卻也得概括承受，並與賴清德綁在一起，難以施展手腳。此一策略既是助力，也是阻力。

北上擔任行政院長的前台南市長賴清德，在台南市政壇仍舉足輕重，也被認為足以影響下屆台南市選情。無派系班底的黃偉哲要選台南市長，亟需有經驗的團隊協助，賴清德及新系人馬從初選即順勢切入，成為黃偉哲選舉的重要班底，讓黃得以坐實賴清德接班人的地位。

黃偉哲擬定「信賴選哲」的競選策略，如同向選民宣布「賴規黃隨」，除可獲得賴系及新系力挺，賴清德更不時南下助選，幫助黃偉哲接收親賴市民的選票。

如此高度「倚賴」策略，對黃偉哲來說，如一刀兩刃；因為只要其他選將或輿論批判賴清德的施政，黃偉哲縱然有自己的主張，仍難以站在賴清德的對立面，自在地伸展手腳。調漲房屋稅即是最明顯例證，在其他市長選將及議會藍綠黨團紛紛主張凍漲之際，黃偉哲卻陷入賽局中的「囚犯困境」，左右為難。即便多次公開支持凍漲，卻都講得不清不楚，難讓選民相信他的誠意。

選擇「與神同行」路線後，隨著選戰逐漸進入白熱化，未來黃偉哲勢必得面對更多對賴清德爭議政策質疑的輿論，在不能得罪賴神粉絲的前提下，黃偉哲如何在賴神的陰影下，走出屬於自己風格的政治路，是他最該思考的地方。

(中國時報)

黃偉哲凍房稅 挨批賴規不隨 陳其邁轟嘜靠夭 韓國瑜酸講幹話

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。