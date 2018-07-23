陳其邁轟嘜靠夭 韓國瑜酸講幹話

2018年07月23日 04:12 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

冰山終究抵擋不了烈火！國民黨高雄市長參選人韓國瑜拋出「高雄『慘』業」說，選戰霎時冰火交融。韓直批綠色執政，產業毫無希望，對手陳其邁炮轟「唱衰高雄」、「別靠夭」；韓則回酸勿說幹話，兩人隔空開火，主政12年的陳菊團隊氣得跳腳加入戰局，雙拳戰四掌，高雄經濟究竟好不好，藍綠要爭出個是非曲直。

時間回到21日韓出席高軟座談會，炮火對準民進黨高雄執政20年，直說「高雄沒任何產業充滿希望，除少數當舖、殯葬業『特定』產業外，生意都不好」，甚至吃陳其邁豆腐說「他比我聰明，但政策沒我靈光」，讓陳躺著也中槍，更在政壇掀起波瀾。

陳其邁昨早罕見動了肝火，公開向韓嗆聲，高雄不歡迎這種唱衰講法，別只會靠夭，更回酸「我聰明又靈活，認真努力打拚」，不做「lip service」（嘴巴光說不練），更強調自己4歲就在高雄，接了48年地氣，很清楚在地情況及市民需求。

「我講的都是實情，一個政治人物無法面對真實狀態，想戴面具去騙人是禁不起考驗！」韓國瑜昨下午再上火線，強調高雄夜間活動低迷，街上兩排房子不是租，就是售字，這些都是事實。

韓國瑜還虧陳，既然要拚經濟，就不是拚幹話，「如果他說了，也是失言」；至於陳還轟韓「別只會靠夭」，韓聽聞瞪大眼睛說「真的嗎？他是君子欸」。

韓昨在黨主席吳敦義夫人蔡令怡面前聲稱選情是五五波，在3、5萬票間決勝負。事後又搭著記者的肩說，強烈感受到民心思變，他去吃1家深綠老闆開的滷肉飯，「但被我從深綠吃成深藍」。

陳陣營發言人林瑩蓉表示，韓吹噓選情，恐怕是為多要一點黨產選舉，的確是「引爆」高雄人對國民黨不滿怒火。高市府也很不爽，新聞局長張家興向韓喊話，勿汙名化為國服務軍公教及特定產業，更別為了唱衰高雄而選高雄。

(中國時報)