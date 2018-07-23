韓氏撩邁金句 逼急陳其邁

2018年07月23日 04:12 中國時報 曹明正

陳其邁說高雄最不缺的就是口水，不過誰都知道「政治永遠少不了口水」，就像網路最夯的「撩妹金句」，若沒有讓人琅琅上口的經典語錄，反而刷不出存在感，而韓國瑜強攻經濟議題，也讓背負執政包袱的陳其邁不得不接招。

分析韓國瑜的「撩邁金句」，從滷肉飯、愛愛摩天輪到高雄又老又窮，幾乎繞著經濟、民生議題打，就像他說的「台北拚政治、高雄衝經濟」，如何用庶民聽得懂的話，打一場高雄巿長選戰，確實需要不一樣的思維。

如果說韓是非典型的政治人物，陳其邁過度包裝的斯文，可能一不小心就讓即將到手的巿長寶座溜走，所謂男人不壞、女人不愛，自嘲又老、又醜、又窮、又禿頭的韓國瑜，反而讓選民看到他的誠懇與真情告白。

韓國瑜說高雄產業沒希望，陳其邁回嗆「別靠夭」，可以認為陳動怒了，也可說他不得不化被動為主動，因為選戰只剩4個月，如同韓國瑜自認自己好歹也坐二望一，陳其邁再不回敬對手幾拳，反而會讓人覺得他只有挨打的分。

連部分親綠里長都不諱言，韓國瑜真的很會說話，說話也真的有一套，相較之下，陳其邁想要打一場相敬如「冰」、不失分的選戰，眼看對手頻頻得分，就等於拉近與自己差距，未來4年高雄能否拚經濟，這一仗就是勝負關鍵。

陳其邁可以說韓國瑜唱衰高雄，但高雄經濟蕭條，小百姓的荷包縮水，大環境綠色執政不力，卻是騙不了人，尤其民進黨在高雄執政20年，套一句韓國瑜講的「已經不相欠了」，沒包袱的他，火力全開猛攻經濟也是剛好而已。

從民進黨高雄巿長初選開始，陳進邁挾著高民調，對同黨對手一直被認為都冷處理，只要不失分，或者失分愈少，對手就沒有超車機會，但韓國瑜頻頻撩撥選民對於民生經濟的失望與期盼，可說已點燃選戰戰火。

(中國時報)