靜宜大學 奪學海計畫最多補助

靜宜大學勇奪教育部「學海計畫」補助全國第一；校方同時打造國際化的學習環境。（靜宜大學提供）

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中國時報
／台中報導

靜宜大學繼日前在《遠見》雜誌評選中，獲得「具超強特色大學」等多項佳績，再度以豐沛國際化能量榮獲教育部「學海計畫」4項計畫補助總額全國第一！靜宜大學校長唐傳義說，靜宜具備國際化優質基礎，培育師生世界觀，在不同國家經濟發展過程，扮演重要推手。

教育部96年起開辦「學海計畫」，包含學海飛颺、學海惜珠及學海築夢計畫；去年新增「新南向學海築夢計畫」，學生到新南向國家職場實習。靜宜全球姊妹校400多所，是ISEP國際學生交換計畫在台第1間會員學校，學生前往國外逾700所學校留學。

唐傳義指出，藉由教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力。透過產、官、學資源合作，讓學生前往中南美洲、西班牙、杜拜、紐西蘭、日本等國進行海外企業實習，讓海外學習機制連結就業。

靜宜大學國際事務長楊聲勇說，今年9月將結合連續8年獲選奧地利最佳應用科大的「上奧科技大學」，及墨西哥前15名的「CETYS大學」，推動「全球移動MBA三聯學制」。學生僅需負擔靜宜學費，可於奧地利、墨西哥及靜宜等地學習研修，提升國際視野、語言及就業競爭力！

唐傳義強調，靜宜推動智慧農業，爭取「國際培育專案」，邀請南向國家史瓦帝尼等共同培育農業專才；計畫合作成立跨國電子商務，行銷當地手工藝品；積極吸引各國學生就讀。106年國際生高達1200多人，靜宜全面搭起國際化校園交流平台。

(中國時報)

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