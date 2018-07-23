郭明政當選政大校長

政大法學院前院長郭明政當選新任校長。（本報資料照片）

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中國時報
游昇俯／台北報導

政治大學昨公布政大法學院院前院長郭明政為校長當選人，將報請教育部核定聘任。郭明政參選時主張政大應積極推動國際化，並與政府、企業及第三部門合作研發、培育人才。

甫被公布將接政大校長，郭明政被網友爆料起底曾被列為上海交大凱原法學院社會研究中心研究員，質疑違法赴陸。不過，郭反駁表示，沒去過上海交大，也未領取過上海交大任何費用，完全零接觸，不知道為何被學校掛名。

政治大學校長周行一去年宣布任期屆滿不再續任，政大於今年1月5日便組成校長遴選委員會，展開遴選作業。政治大學校長遴選委員會22日邀請通過校內同意權門檻的3位候選人，資訊科學系教授李蔡彥、傳播學院院長林元輝及法學院前院長郭明政與會，說明治校理念及接受詢答，並由全體委員展開投票。

第一輪投票，即通過由郭明政當選校長，獲同意票14票、不同意票7票、廢票0票。遴委會投票結果，李蔡彥獲同意票10票、不同意票9票、廢票2票；林元輝獲同意票6票、不同意票14票、廢票1票。

郭明政為德國慕尼黑大學法學博士，現為政大法律系教授，專長社會法、法社會學、社會政策與社會立法、社會安全制度，兼任總統府年金改革委員、北市府住宅爭議審議委員、指南法學基金會常務董事。

準政大校長郭明政表示，他希望台灣走出去跟各國合作，政大與外界合作有很多要加強，包括與實務界合作都沒有做得很好，就連大陸都能把學生送到美國受訓了，希望能拋開過去走向未來。

(中國時報)

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