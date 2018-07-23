最富5％年賺469萬 窮人104倍

2018年07月23日 04:12 中國時報 黃琮淵 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

貧富差距擴大，創史上次高！財政部公布最新綜所稅統計數字，最高5％富人年收入逾468.7萬，是最低5％民眾4.5萬的104倍，在貧富差距擴大間，消費市場也出現明顯變化。學者指出，富二代在近年來逐漸躍上檯面，除進入管理接班梯隊，在食衣住行的花費上也不手軟，以致超跑、高級鐘表、珠寶消費金額出現明顯攀升。

高端消費信心增強

依財政部資料顯示，2016年綜所稅各類所得以20分位區分，最有錢前5％年收入逾468.7萬，第11分位為65.3萬元，最低5％收入約4.5萬，最高年所得是中所得收入的7.2倍，但卻是最低所得的104倍。

有錢人愈來愈有錢，從豪華車銷售狀況可見一斑，以保時捷為例，去年在台賣出3378輛，在全球80多國代理商地區排名第1，原廠乾脆收回代理權，而整體豪華車銷量更較前年成長2成。

中產階級財富增加

「台灣高端消費信心逐步增強！」經濟部官員也表示，依統計，近月來進口車、珠寶消費力道快速成長，如5月鐘表、珠寶買氣較去年同月成長逾1成。

政大教授成之約指出，富人投資理財管道多，貧富差距擴大是一項難以扭轉的趨勢，特別是現在第二代慢慢接班，這群人經營管理手法與第一代不同，消費習慣上也有很大差異，以致在都會街頭，四處可見高級跑車頻繁穿梭，珠寶、高級鐘表等高端消費市場持續擴大。

不過成之約指出，這次數據透露了另一項訊息是，第8至13分位的中產階級財富持續增加，未在財富兩極化中消失，可謂不幸中的大幸，也是一項較健康的指標。但須關注年改受影響的退休族，其收入銳減後，對國內旅遊等消費市場，以及過去常年有祖父母資助部分生活費的家庭都產生影響，是否促成台灣所得分配出現變化，有待觀察。

(中國時報)