iPhone降價4千清庫存 買氣慘澹

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中國時報
／台北報導

電信三雄清庫存，iPhone新機一口氣降價最高現折4000元，不過降價首周買氣慘澹，效果有限。電信業者透露，國人換機頻率拉長，iPhone已不再是票房保證，加上前一波499讓許多用戶解約改辦單門號約，影響浮現。

新款iPhone預計9月登場，傳聞今年將推出3款新iPhone，6.1吋LCD螢幕和6.5吋、5.8吋OLED螢幕款式，價格可能介於新台幣1.8萬到2.1萬元間。

眼看新機將問世，就怕去年發表的iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus滯銷，中華電搶先發難清庫存，上周五宣布只要搭1399元以上的高資費，手機現折4000元，4G上網吃到飽、網內互打免費，再加贈近3萬元通信費。遠傳、台灣大哥大也同步跟進。遠傳比照中華電，999元以上吃到飽資費，最高現折4000元，每月再加碼送18％購物金，台灣大則端出買iPhone X就送Airpods、買iPhone 8、iPhone 8 Plus手機現折4000元。

電信三雄火力全開，用戶卻不太埋單。直營門市透露，iPhone X熱一下就沒了，堪稱是史上最難銷。此外，先前499之亂洗掉太多購機用戶，這些用戶過去多用1399元以上的高資費，後來解約重辦499元，要他們回頭綁約，根本不可能。

(中國時報)

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