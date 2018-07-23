2018年07月23日 04:12 中國時報 謝錦芳 、 許文貞 ／專訪 策畫： 謝錦芳 、黃菁菁 執筆： 謝錦芳 、 許文貞 攝影： 張鎧乙 ／專訪 策畫：、黃菁菁 執筆：攝影：

旅日圍棋棋士「名譽天元」林海峰（右）與女子職業棋士黨希昀（左）對奕。（張鎧乙攝）

旅日棋士張栩（左起）、旅日女流本因坊謝依旻、女子七段棋士黑嘉嘉與紅面棋王周俊勳日前出席全國女子圍棋賽。（張鎧乙攝）

林海峰小檔案

圍棋界長青樹林海峰職業生涯超過一甲子，為日本圍棋史上第2位達成1400勝紀錄的職業棋士。面對AlphaGo打敗世界棋王，林海峰接受《中國時報》獨家專訪時表示，「AI的發展越來越快，人類要向AI學習；人生的教訓就在棋盤上，處順境，要小心；處逆境，不要灰心。」

林海峰從小是圍棋神童，9歲贏得全國比賽冠軍，10歲時到日本圍棋界發展，師從「昭和棋聖」吳清源，不到13歲就打破紀錄，成為當時最年輕的職業棋士。

圍棋長青樹 學會超脫安定

1965年時，年僅23歲的林海峰就登上圍棋最高頭銜「名人」寶座，不只是第一位非日本籍名人，更是當時最年輕名人，讓日本圍棋界從此世代交替，成為年輕棋手競逐的天下。在日本7大圍棋比賽中，林海峰曾獲6項棋賽頭銜，其中因5度連霸天元頭銜，獲得終身「名譽天元」稱號。

現年76歲的林海峰提拔後進不遺餘力。在矽品董事長林文伯協助下成立「海峰棋院」，每年舉辦「全國女子圍棋比賽」，第一屆只有10多人參與，今年邁向20周年，有400多位女棋士參加比賽，盛況空前。林海峰日前返台參加活動，並接受《中國時報》獨家專訪，暢談圍棋人生。

問：您經歷上千場比賽，怎麼看待輸贏？

答：我從小就跟家人下棋，7、8歲就贏過父親了。他棋力差，卻常常帶我出門下棋，原來是因為自己贏不了人，就帶我去下棋報仇去。（笑）

下棋的人，沒有不想贏的。一盤棋像人生過程，局勢不利，還是要抱持希望，等待機會。

無論有無AI 享受下棋樂趣

年輕時總想每盤都贏，輸棋的時候，特別是如果想不出輸掉的原因，心裡會非常難過，現在就比較超脫。最重要的就是要想清楚輸在什麼地方，下次改進。不過就算改進了，之後也不一定會贏，但還是必須要藉由這樣一次次的分析，心裡才能安定下來。

問：如果有疑問，您的老師大國手吳清源能幫忙找出解答嗎？

答：我想不通的時候，就去拜訪老師，他馬上就能給我答案。

問：AI已經打敗世界棋王，未來人類棋士該怎麼辦？

答：我相信未來人類要跟AI學圍棋。我沒有在網路上下過棋，也不會想跟AI比，因為AI的發展只會愈來愈快，棋力超越人類棋士愈來愈遠。所以人對AI的輸贏其實不是那麼重要，要尋求其他的意義，無論有沒有AI，下圍棋本身是很有樂趣的。

問：圍棋對您帶來什麼好處？

答：下棋腦筋是愈下愈明。我的腦中隨時有棋盤，到哪裡都能自我鍛鍊，圍棋界如果有什麼新的變化，也能隨時在腦中研究，連睡覺前都能下。

自我鍛鍊 不停止向前腳步

所以即使年紀大，每天下棋、思考，就不會孤獨，對長者精神很好。當然身體要動一動，但腦筋透過下圍棋轉一轉，對健康有好處。像吳清源大國手說下圍棋下到100歲，我還可以下好久。

問：職業生涯超過一甲子，圍棋對您的意義是？

答：我當初挑戰坂田榮男的名人頭銜，跟他下7盤棋，他的勝率有八成九成，天下無敵，沒有人覺得我會下贏，連我自己都認為贏不了。那時我向老師吳清源大國手請教，他就告訴我，盡自己的力量，不要多想。

下棋是我一生嗜好，一生離不開。圍棋像人生學習，每盤棋變化多端，以為順利反而要小心留意，以為很苦，只要繼續努力，還是會有機會。所以即使是輸棋，我也不會放棄希望，完全沒有想要停下來過。

(中國時報)