AlphaGo時代 更接近神之一手

2018年07月23日 04:12 中國時報 謝錦芳 、 許文貞 ／專訪 ／專訪

近年對圍棋界而言，最大的震撼就是人工智慧AI的崛起。AlphaGo在2016年以4比1大勝韓國棋王李世乭，隔年又打敗世界排名第一的中國大陸棋王柯潔。林海峰坦言，人類要跟AI學習；曾獲世界圍棋比賽冠軍的「紅面棋王」周俊勳也認為，人類不該把AI當對手，「有了AI輔助，人類或許會更接近『神之一手』的境界。」

周俊勳笑說，當時AlphaGo跟李世乭對弈，圍棋界從未想過AI會贏，「大家都覺得不過是個表演，李世乭一定會輕鬆賺到獎金，沒想到卻輸了！就連唯一贏的那盤也是贏的非常辛苦。」

周俊勳表示，AlphaGo的出現，顛覆了過去人類對圍棋的既定想法，「很震撼，以前代代相傳的經驗和原則，一半以上都被推翻了。雖然不一定人類就是錯的、AI就是對的，但AI確實比人更接近圍棋之神那樣完美的領域。」

在AI出現的時代裡，周俊勳認為，人類棋士追求的境界不只是贏棋，「現在人類棋士的比賽，與其說是比賽誰下的好，不如說是誰犯的錯比較少，很難一盤棋從頭到尾沒犯錯。未來或許出現人類和AI搭擋的圍棋比賽，合作完成一盤更完美的棋局。」

張栩則坦言，面對這麼強大的圍棋AI，心裡還是有恐懼，「因為在AI的時代，發現以前人類的嘗試，過去很多不容質疑的東西，都是錯誤的。AI棋士的進步速度這麼快，真的出乎意料之外。」

張栩認為，就像人不可能跑贏車子的速度，卻能透過車子到更遠的地方，「以我的經驗而言，當我跟AI學習，發揮出來的能力是全新的，既不完全屬於AI，也不是我自己能想的，在追求圍棋真理的過程中，能超越過往經驗，達到一個更高的境界。」

張栩表示，「圍棋很艱難，神看得到答案，人卻看不到，或者即使看到了，卻無法肯定那就是答案。就像是藝術家對於美的追求，下棋的人也是一直在追求最好的、最完美的一手棋。如果AI距離圍棋之神愈來愈近，那透過研究AI，人類棋士或許有機會更接

近神。」

(中國時報)