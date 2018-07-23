張栩再挑戰名人寶座

旅日棋士張栩。（張鎧乙攝）

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中國時報
／專訪

旅日大滿貫（曾獲7大比賽頭銜）棋士張栩曾在2009年名人戰中敗給井山裕太，失去名人頭銜，從此日本圍棋進入「7冠王」井山裕太的天下。時隔9年，張栩在19日的名人循環圈比賽中取得7戰7勝的最佳成績，獲名人頭銜挑戰權，8月底將再度對上井山裕太，挑戰名人寶座。

張栩日前接受《中國時報》專訪時談到這場比賽，「我拿很多頭銜後，這幾年井山裕太非常強大，我在許多頭銜戰中敗下來，如今他是霸主。若獲得挑戰權，跟井山競爭會很困難，但機會難得，我希望自己能把握。」

張栩笑說，圍棋界的巔峰多在20幾歲，「過30歲棋力就走下坡，目前我38歲，已經算老了。還好這幾年我有好好鍛鍊自己身體，比賽就比較不會受到體力影響。」

張栩挑戰名人戰精神，猶如他師父林海峰。張栩在10歲時赴日發展，曾在林海峰家中住4年，親眼見證大師認真與敬業。張栩說，「老師家每個房間都有棋盤，有時他比賽回來很晚，夜深人靜時，聽見其他房間傳來棋子聲音。原來老師回到家還在想棋。」

張栩坦言，在成為職業棋士之前，自己一度碰到撞牆期，心中很猶豫，也曾想放棄圍棋，多虧林海峰勸說，「我那時覺得前途茫茫，不確定自己愛不愛下棋，很想逃避。但林老師冷靜地勸我，當年的比賽不遠了，如果真的要做這麼重大的決定，應該先盡全力把棋下好，之後還想離開再走，幸好後來逐漸順利。」

張栩表示，「那時我還是個13歲的孩子，現在想想覺得很對不起。」他說，「在圍棋的路上大家都會有挫折，林老師自己也都走過，他不會跟我談很多，但在關鍵的時候會給我鼓勵。我從他身上學到一個職業棋手應該有的精神和態度。」

(中國時報)

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