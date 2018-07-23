布局非洲 陸塞簽署帶路協議

陸非貿易升溫，近年不少陸企前往非洲布局。圖為阿里巴巴集團董事局主席馬雲（前排中）去年在肯亞與眾多非洲青年企業家面對面交流。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）昨日與塞內加爾總統薩勒會談，見證兩國簽署多項「一帶一路」合作文件。圖為習近平將大陸在塞國援建的摔角館鑰匙交給薩勒。（法新社）

大陸國家主席習近平昨與塞內加爾總統薩勒舉行會談。習近平會談時表示，歡迎塞內加爾成為第一個與大陸簽署「一帶一路」合作文件的西非國家，薩勒回應，塞國願支持一帶一路倡議，與大陸共同捍衛多邊主義，反對貿易保護主義。會後雙方共同見證共建「一帶一路」等多項雙邊合作文件的簽署。

習近平結束阿拉伯聯合大公國訪問後，昨日馬不停蹄飛抵塞內加爾。近年來陸非關係急遽升溫，非洲更堪稱大陸一帶一路布局的重要根據地；習近平此行訪問塞國，如何進一步開展相關合作，各界關注。

雙方發展進入快車道

習近平在會談時稱，2016年陸塞共同確立兩國全面戰略合作夥伴關係定位，在共同努力下，雙方關係發展進入快車道，政治互信不斷加深，經貿合作實實在在。

習近平讚賞塞國積極響應一帶一路倡議，支持陸非合作，「我們歡迎塞內加爾成為第一個同大陸簽署一帶一路合作文件的西非國家，並希望以此為契機，全面提升陸塞合作水平。」

領導人共商合作大計

「我高度重視陸非關係」，習近平還表明，雙方是國際事務中的天然同盟軍，大陸發展將給非洲帶來更多機遇，非洲發展也將為大陸發展增添動力，今年9月，「我們將迎來中非合作論壇北京峰會，我期待同包括薩勒總統在內的非洲國家領導人共聚北京，共商陸非合作大計。」

薩勒則稱，塞國支持一帶一路倡議。大陸是非洲天然盟友，非洲也要成為大陸的天然盟友；塞方全力支持加強陸非合作論壇，支持深化陸非合作，並建立陸非命運共同體。

反對貿易保護主義

薩勒還說，塞國堅定奉行一個中國政策，願加強雙方在基礎設施建設、水利、工業化、農產品加工等領域合作；願密切同大陸在多邊事務溝通和協調，致力建設更加平衡的全球治理體系，捍衛多邊主義，反對貿易保護主義。

按行程規畫，習近平下一站將轉往盧安達，24日抵達南非，出席25日登場的金磚五國（BRICS）高峰會。

(中國時報)

經貿增溫 陸非命運共同體成形

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