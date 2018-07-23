經貿增溫 陸非命運共同體成形

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸國家主席習近平展開中東及非洲出訪行，第2站抵西非門戶塞內加爾，並簽署共建一帶一路等多項合作協議。數據顯示，大陸是塞內加爾第2大貿易夥伴，僅次於法國，雙邊貿易2016年突破20億美元。而此行為習近平連任國家主席後首次出訪，也是習近平5年來第4度訪問非洲，顯示出北京對發展陸非關係，及建設「陸非命運共同體」的決心，與此同時，非洲也面臨全新的發展機遇。

2013年3月，習近平首次非洲行提出「陸非命運共同體」概念；2000年至今，大陸和非洲的合作進入全面深化階段，陸非合作論壇機制以及多項合作的簽署，將陸非合作從專案式行動，逐漸發展成規範的制度化和可持續的陸非合作發展戰略。

2008年陸非貿易額就達到1070億美元，首次超過美國與非洲的貿易額，目前非洲至少18％的貿易來自大陸，是美國的2倍。近年來，陸非貿易保持了每年30％的高速增長，大陸對非投資則以每年40％的速度增長，對非洲各類投資已超過1000億美元。當下整個非洲正如火如荼展開各種基礎建設計畫，多由大陸負責管理及提供低利融資，這亦是北京「一帶一路」倡議的一部分。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員田慧芳指出，大陸比以往任何時候都更需要非洲，非洲也比以往任何時候都更需要大陸。大陸和非洲國家在追求經濟增長、環境保護等共同目標方面已經建立牢固關係，下一階段將開啟雙邊合作的新時代。

(中國時報)

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