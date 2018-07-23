南太島國換邊站 台灣拉警報

2018年07月23日 04:12 中國時報 連雋偉 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

面對美國把大陸當成主要對手，在美國地位相對真空的區域，北京正卯足全力經營。11月大陸將與南太平洋島國舉辦「中國─南太平洋島國」峰會，台灣在南太平洋地區共有6個邦交國；接著20國集團峰會（G20）11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，大陸國家主席習近平將出席。台灣在中南美與加勒比海地區有10個邦交國，外交處境在11月恐全面拉響警報。

巴布亞紐幾內亞總理彼得．奧尼爾日前透露，在今年11月的亞太經合組織領導人峰會（APEC）之前，大陸和南太平洋島國將先在東道主巴紐首都莫士比港舉行峰會。

巴布亞紐幾內亞駐華大使梅羅表示，美國總統川普宣布退出應對氣候變化的《巴黎協定》，讓許多南太平洋國家不滿，因為這些地勢不高的島國必須直面海平面上升的威脅。在美國退出以後，大陸逐漸成為應對氣候變化的重要力量，這也是為什麼很多太平洋島國願意靠近大陸的原因之一。

與此同時，民進黨政府上台後，大陸就與台灣在南太平洋的邦交國私下密集接觸，台灣目前在此地區有6個邦交國。大陸涉台人士說，今年APEC領袖峰會與「中國─南太島國」峰會在巴紐舉行，大陸作足準備，一旦民進黨當局挑釁，隨時可下手。

隨後登場的G20峰會，習近平親自出席外，並規畫對巴拿馬進行首次國是訪問，也代表大陸逐步插手美國後院，對台灣目前搖搖欲墜的中南美與加勒比海地區10個邦交國來說，無異雪上加霜。

近期還有「中非合作論壇」9月在北京舉行，台灣在非洲邦交國僅剩史瓦帝尼。我外交部雖強調，史國不會參加論壇，但大陸外長王毅曾說：「非洲只有一個國家還沒有和大陸建交，希望這個國家能早日加入陸非友好大家庭，照一張全家福。」這代表北京並未放棄拉攏史國。

(中國時報)