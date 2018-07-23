外事委主導對台 連習會看玄機

2018年07月23日 04:12 中國時報 連雋偉 、 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

連習會日前舉行時，在第一排陪同中共總書記習近平會見的大陸官員，除國台辦官員外，中央辦公廳主任丁薛祥排第一，中共政治局委員楊潔篪次之，主管港澳台的國務委員王毅則未陪同。這代表由外事工作委員會主導對台工作非常明顯。

在此往大陸前領導人胡錦濤，或是2015年的朱習會與馬習會，主管港澳台的國務委員都是座上賓，在胡錦濤時期是戴秉國，習近平的第一個任期，則是楊潔篪，與國台辦主任一同陪同見台灣客人，都是屬於國務院系統。

在今年兩會通過黨和國家機構改革方案後，中央外事工作領導小組升格為外事工作委員會，但對台工作領導小組並沒有升格，仍維持小組，外事委的辦事機構為外事委辦公室，由中共政治局委員楊潔篪擔任主任。

楊潔篪以外事委辦公室主任身分亮相連習會，代表黨全面主導政府決策，既然是外事委辦公室主任，代表屬於國務院體系的國務委員兼外長王毅，須受其指示，他陪同習見連，代表涉台業務，楊也是主官。

大陸涉台人士認為，外事委主導對台，代表一旦台灣想尋求國際奧援對抗北京，將會遭受嚴厲的國際封鎖，台灣勿輕易嘗試。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，楊潔箎參與此次連習會可能有兩原因，一個是他是中共中央對台工作小組成員，或是他之前與連戰見面過，是老朋友，因此參加這次「朋友聚會」。他指出，習近平對台人事布局，會找熟悉國際領域的人，以國際眼光、東亞格局看待對台政策。

董立文回顧，自江澤民開始，就重視從國際角度來看待台灣問題，特別是1996年的台海危機之後就如此；像張志軍也是來自外事系統，這就是趨勢，只是從習近平用人方向上看得更清楚。

(中國時報)