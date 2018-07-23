海洋爭霸 陸從近海下手

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中國時報
林勁傑／綜合報導

中共自18大報告以來首度提出建設「海洋強國」的戰略目標後，大陸海軍發展不只有目共睹，邁向「藍水海軍」的決心更可見一般。大陸學者組成的海洋戰略團隊指出，當前大陸海權有「世界第二」的潛質，但尚在崛起前夜，未來路仍漫長。並認為陸宜追求近海控制、區域存在和全球影響的強大海權。

而所謂近海控制即在毗鄰的東亞近海謀求一定程度的海上控制，以確保台灣走向統一、防止北韓出現敵對政權、捍衛釣魚島及南沙島礁的主權及維護大陸進出大洋通道的安全。

上海復旦大學一帶一路戰略與國際安全研究所研究員馬堯所組成的海洋戰略團隊，昨在澎湃新聞防務專欄撰文稱，大陸於海上崛起也許是21世紀最重大的地緣政治事件。鑒於海洋戰略地位提高，包括美國、英國、俄羅斯及日本都紛紛加強海上力量發展與重整海上軍備。

文中強調，與美國追求「全球存在、全球攻防」的無限海權有極大不同，大陸海權目標仍是有限的。在有效維護國家利益的同時又不至於引起相關國家的強勢反彈，同時為大陸提供地區海上公共產品預留了足夠空間。

大陸為世界上最大的陸海複合型國家，也是唯一橫跨歐亞大陸邊緣地帶和世界心臟地帶之國。該文稱，中共19大正式提出「陸海統籌，加快海洋強國建設」。001A型航母海試成功，標誌著大陸即將進入「雙航母時代」。這在地緣政治史上具有幾乎是畫時代的意義。

(中國時報)

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