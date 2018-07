美外交教父 不再主張「聯陸制俄」！國際瞭望－季辛吉轉向 美陸歐關係洗牌

2018年07月23日 04:12 中國時報 孫昌國

季辛吉接受金融時報專訪重點

將世界視為大棋盤,一手打造「聯陸制俄」的美國外交教父季辛吉在接受專訪時透露出了「轉向」的訊息。他對世界局勢的評估和判斷,和美國總統川普嘗試調整、形塑美國新的對陸、對俄、對歐政策一致,值得兩岸共同重視。

川普與俄和解 早就該做

現年95歲、常被形容為「老驥伏櫪、志在千里」的季辛吉在接受英國金融時報專訪時強調,分裂的大西洋將會讓歐洲成為歐亞大陸的附屬,並會在大陸恢復中國的歷史地位,成為人類的導師(principal adviser to all humanity)後被大陸所擺佈。他對目前的世界局勢,以「我們正身處非常非常嚴峻的階段(We are in a very very grave period)」來形容。如果以他接受專訪上下文的語境來分析,季辛吉這裡的「我們」,指的不單是美國,而且是「西方」。

對於美國總統川普有意和俄羅斯和解,季辛吉也表達了「早就該做」的態度,他表示與俄羅斯和解深受到美國國內政治所羈絆,但他多年前就這樣倡議了。他並強調北約忽視了俄羅斯需要被尊重的渴望。北約的錯誤是認為歷史的演進會讓北約橫掃歐亞大陸,但沒有想到會碰到一個和歐洲國家相當不同的俄羅斯。當他被問到是否認為是北約激怒了普丁,季辛吉並沒有正面回答,而是很技巧的表示他不認為普丁像希特勒,而比較像杜斯妥也夫斯基。

普丁 像杜斯妥也夫斯基

歷來在對俄上都十分強硬的季辛吉用詞十分考究。他以現實主義文學聞名的杜斯妥也夫斯基比喻普丁和傳統西方的保守政黨包括美國共和黨對俄羅斯新強人的定位完全不同。

更有意思的是當被問到他對川普的看法時,季辛吉表示,他認為川普可能是在歷史上一再出現的標誌著一個時代結束的人物,強迫人放棄舊有的偽裝。如果以目前西方的自由民主主義在歐陸和美國都受到民粹和極端主義的挑戰,世界不再是西方帶領的資本主義陣營對壘由蘇聯帶領的共產主義陣營,加上東西方尤其是大陸和美國間實力對比的角度來看,就可以了解季辛吉字斟句酌中真正的含義。

歐洲領袖 獨稱許馬克洪

對於歐洲尤其是德法的領袖,季辛吉的評價顯得十分直率。除了法國總統馬克洪外,沒有人讓他耳目一新。他認為德國總理梅克爾十分本土化(Local)但不是超越性人物。季辛吉的時代歐陸有柴契爾、密特朗和柯爾等政治巨頭,他只特別提到了馬克洪,認為他剛剛開始而且富有效率,可能和馬克洪一直嘗試統合歐陸和美國尤其是川普保持協調有關。

季辛吉在上周特別出席了首屆美印戰略和夥伴論壇,並且表示美國和印度具有共同利益,他告訴論壇的主席錢伯斯(John Chambers):「美印之間的利益互補,最妙的地方是我們不需要協議,協議已經在哪裡了」。

如果說外交極端講究說話的藝術,那麼以往一直被視為是中國通、中國人民「老朋友」的季辛吉在接受專訪時並沒有重申維持中美關係穩定的重要性。而他對於美俄、美歐之間的關係又表達的如此清晰。這樣的現象,本身就是一個戲劇性轉變!

(中國時報)