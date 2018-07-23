拖太久 川普對北韓漸失耐心

川金會褪色？儘管在推特上仍舊對北韓履行非核化協議樂觀，但根據《華盛頓郵報》報導，川普私下對北韓的耐心已經消磨殆盡。圖為川普和金正恩在新加坡首次會面。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國與北韓上月12日大張旗鼓舉行「世紀峰會」後，美國總統川普一度吹噓「不會再有來自北韓的核威脅」，但會後北韓不斷採取拖延戰術，遲遲不提出無核化具體措施，還跟美方開口要錢。美國官員透露，總統川普私下曾表示對北韓很失望，因此近日也改口指北韓棄核「沒有時限」。

《華盛頓郵報》21日引述匿名官員報導，川普十分關心無核化談判，要求官員每日報告進度。但北韓片面取消「川金會」後續會議、也未與美國保持基本聯繫，卻和南韓與大陸密切來往，川普先前稱北韓會拆除的飛彈引擎試驗設施至今也還保持完整，這些都讓川普十分沮喪。雖然他17日才公開宣稱與北韓的談判「正在進行、十分順利」，但他私下向6名白宮幕僚、國務院官員等宣洩內心不滿。

官員透露，除了談判停滯原地，媒體大陣仗批評「川金會」後的聯合宣言缺乏時間表與具體計畫，也讓川普十分挫折。華府智庫新美國安全中心（CNAS）專家金杜妍（音譯）表示，「北韓的談判風格給了川普一記重擊，這對美國人來說很難理解」。

由於去核化談判停滯不前，美國決定從聯合宣言中北韓最容易「展現誠意」的1項下手：歸還韓戰陣亡美軍遺骸。但國務卿蓬佩奧6日第3度訪朝時，北韓稱尚未準備好做出明確承諾，領袖金正恩也未按照計畫接見蓬佩奧。在後續談判時，北韓遲到3小時，然後又通知美方取消會議，這些行為都讓美國官員大為光火。最新消息指，北韓承諾27日向美方交還55具美軍遺骸。

此外，也有官員批評北韓勞動黨中央委員會副委員長、統一戰線部部長金英哲，稱他經常以「未經授權」為由拒絕談判。官員指，美方代表與北韓商討蓬佩奧訪朝以及歸還美軍遺骸事宜時，金英哲堅稱自己只獲准接受川普寫給金正恩的親筆信，無法討論其他議題，於是美方只能把信交給金英哲後草草結束會議。

塔夫茨大學（Tufts Univ.）北韓專家李晟允（音譯）指出，金英哲是間諜出身，並非談判專家，處事手法粗魯強勢。部分美國官員希望北韓改派外相李勇浩出面談判，惟北韓在聯合宣言中僅稱他為「談判相關高層官員」。

金杜妍指，他擔心北韓慣用的談判手法會讓川普失去耐心，甚至重新開始考慮訴諸軍事選項，「達成去核化協議需要很長的時間，執行協議還會更加困難」。

(中國時報)

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