美擴大對朝制裁 困難重重

2018年07月23日 04:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

全球矚目的新加坡美朝峰會落幕已逾5周，北韓迄今仍未採取任何去核化實際行動，讓美國逐漸失去耐性，要求聯合國「全面執行」對朝制裁。不過，由於北韓已暫停試射飛彈等挑釁行為，加上大陸與俄羅斯反對制裁，美方想持續「最大施壓」，可謂困難重重。

美國國務卿蓬佩奧20日在聯合國批評，制裁北韓的力道已經削弱，要求國際社會嚴肅看待持續施壓一事。但駐南韓美軍司令布魯克斯同日在科羅拉多州亞斯本（Aspen）出席「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時表示，「北韓已經長達235天沒有挑釁行為」，且美朝雙方「缺乏互信」，所以談判很難有進展。

蓬佩奧會後也指北韓多次違反聯合國制裁，目前美方已發現北韓非法走私石油多達89次，他敦促大陸與俄羅斯配合制裁規定，停止走私油品到北韓。

美駐聯合國大使海莉也指，大陸及俄羅斯「繞過制裁」，要求聯合國阻止各國運送石油到北韓，但陸俄2國均指他們需要額外時間調查美方的指控，故決定暫緩處理美方要求6個月。

「美國之音」21日引述美國總統川普發布的聲明指：「我簽署了１項法案，旨在促進北韓人權和自由」。還有眾議員透露，美方握有大陸大型銀行中國建設銀行和中國農業農行違反聯合國對朝制裁的證據，目前正討論如何針對上述銀行實施制裁。

截至目前為止，華府與平壤關係改善的唯一實質證據就是北韓停止了核武與飛彈測試，美國方面也暫時中止了被平壤解讀為「挑釁」的美韓聯合軍演計畫。

南韓國家安全戰略研究院20日發布《2017年北韓經濟增速銳減的原因及前景》報告則指出，由於國際社會加大對朝制裁力度，去年北韓經濟成長速度創近20年最低水準，且今年北韓經濟也將再度出現負成長。

(中國時報)