價值逾億 鋼管女郎封街熱舞！閃爸過世 三姊妹超跑送別

2018年07月23日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

告別式中，小妹、平南里長江珮瑩（左）與二姊江佩珍（右）神色哀戚。（賴佑維攝）

出殯車隊綿延400公尺，包含瑪莎拉蒂超跑、各式賓士、BMW等名車。（賴佑維攝）

藝人閃亮三姊妹的父親「閃爸」江萬源上月29日因糖尿病併發噬血症辭世，享年58歲。三姊妹22日在桃園市平鎮區為閃爸舉辦告別式，她們為了讓生前喜歡熱鬧的閃爸，能風光走完最後一程，特別找來價值破億的超跑、鋼管辣妹及數十輛電子花車助陣，出殯隊伍綿延400公尺，現場封街表演，鞭炮、電音齊發。靈堂中，三姊妹跪地淚別父親，哭得泣不成聲，神情哀傷。

三姊妹中的小妹、平南里長江珮瑩在家祭中強忍悲傷，邊啜泣邊發表追悼詞：「爸，您在家裡的角色是一個做黑臉的爸爸，因為要教導我們這群孩子要乖，要有禮貌，要有上進心及孝順。現在我們這群孩子個個都有成就了，也是爸爸您一切的用心，是我們心中永遠的小叮噹。」與會者聽聞，均感不捨。

託夢大姊 放心離去

大姊江佩云則說，覺得自己很不孝、很後悔，太慢知道爸爸的病情，如果早知道，一定會強制帶爸爸就醫。

她說，前幾天夢到爸爸坐在床邊看著她，摸摸自己的頭，對自己笑了一下就消失了，認為爸爸應該是願意放下心中的掛念而離去。

余天夫婦 到場致哀

江佩云說，閃爸因腳水腫住院時，還曾交代她3件事，當時她還認為只是小事，爸爸為什麼要說喪氣話，還一度生氣，沒想到竟成為遺言。

江佩云轉述，閃爸要三姊妹好好照顧母親，也希望家中成員能傳承家業，另年底即將進行地方選舉，家中成員要為小妹江珮瑩助選，讓她能夠順利連任。告別式除了近百位親友到場外，桃園市長鄭文燦、民進黨新北市黨部主委余天、李亞萍夫婦也到場致哀。

告別式隊伍早上10時30分從靈堂出發，車隊約400公尺長，不但有瑪莎拉蒂超跑、各式賓士、BMW名車、電子花車近50輛，火辣鋼管女郎也在豔陽下熱舞，希望送愛熱鬧的閃爸走完最後一程。過程中三姊妹不斷啜泣，相當難過。

江萬源火化後，骨灰將送往位於楊梅的江姓祠堂，閃爸「閃亮」的人生也畫下句點。

(中國時報)