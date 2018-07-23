價值逾億 鋼管女郎封街熱舞！閃爸過世 三姊妹超跑送別

閃亮三姊妹的「閃爸」江萬源上月底因糖尿病併發噬血症辭世，22日告別式，家屬特地邀請鋼管辣妹跳舞。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導
告別式中，小妹、平南里長江珮瑩（左）與二姊江佩珍（右）神色哀戚。（賴佑維攝）
出殯車隊綿延400公尺，包含瑪莎拉蒂超跑、各式賓士、BMW等名車。（賴佑維攝）

藝人閃亮三姊妹的父親「閃爸」江萬源上月29日因糖尿病併發噬血症辭世，享年58歲。三姊妹22日在桃園市平鎮區為閃爸舉辦告別式，她們為了讓生前喜歡熱鬧的閃爸，能風光走完最後一程，特別找來價值破億的超跑、鋼管辣妹及數十輛電子花車助陣，出殯隊伍綿延400公尺，現場封街表演，鞭炮、電音齊發。靈堂中，三姊妹跪地淚別父親，哭得泣不成聲，神情哀傷。

最紅台妹組合 幕後推手

三姊妹中的小妹、平南里長江珮瑩在家祭中強忍悲傷，邊啜泣邊發表追悼詞：「爸，您在家裡的角色是一個做黑臉的爸爸，因為要教導我們這群孩子要乖，要有禮貌，要有上進心及孝順。現在我們這群孩子個個都有成就了，也是爸爸您一切的用心，是我們心中永遠的小叮噹。」與會者聽聞，均感不捨。

託夢大姊 放心離去

大姊江佩云則說，覺得自己很不孝、很後悔，太慢知道爸爸的病情，如果早知道，一定會強制帶爸爸就醫。

她說，前幾天夢到爸爸坐在床邊看著她，摸摸自己的頭，對自己笑了一下就消失了，認為爸爸應該是願意放下心中的掛念而離去。

余天夫婦 到場致哀

江佩云說，閃爸因腳水腫住院時，還曾交代她3件事，當時她還認為只是小事，爸爸為什麼要說喪氣話，還一度生氣，沒想到竟成為遺言。

江佩云轉述，閃爸要三姊妹好好照顧母親，也希望家中成員能傳承家業，另年底即將進行地方選舉，家中成員要為小妹江珮瑩助選，讓她能夠順利連任。告別式除了近百位親友到場外，桃園市長鄭文燦、民進黨新北市黨部主委余天、李亞萍夫婦也到場致哀。

告別式隊伍早上10時30分從靈堂出發，車隊約400公尺長，不但有瑪莎拉蒂超跑、各式賓士、BMW名車、電子花車近50輛，火辣鋼管女郎也在豔陽下熱舞，希望送愛熱鬧的閃爸走完最後一程。過程中三姊妹不斷啜泣，相當難過。

江萬源火化後，骨灰將送往位於楊梅的江姓祠堂，閃爸「閃亮」的人生也畫下句點。

(中國時報)

最紅台妹組合 幕後推手
最紅台妹組合 幕後推手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。