中南美10嫌 紅色通報追緝中

2018年07月23日 04:12 中國時報 陳志賢 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

圖為遭竊的14克拉粉色裸鑽。（本報資料照片）

發生於去年11月的台北世貿2億元珠寶竊案，警方查出10名中南美籍的國際竊盜集團所為，事後均已離境，已將全案函送台北地檢署，檢方依加重竊盜罪通緝10嫌，時效20年，懷疑10嫌化名流竄國際各大展場犯案，提供10嫌通緝資料透過國際刑警組織東京中央局發布紅色通報（Red Notice），提醒各國注意防範該集團再犯案。

至於被偷走珠寶的李姓珠寶商與伍姓妻子，一度因珠寶被竊過程離奇遭質疑，但警方調閱監視器，清查夫妻倆手機基地台發話位址，發現2人未與10嫌通聯接觸，排除2人「自導自演」的可能。

外傳李姓珠寶商夫妻投保金額高達數千萬，檢方曾以證人傳喚2人說明，據悉，2人雖未透露投保金額，但2人宣稱沒拿到保險金，因保險公司以保險僅限展場櫃位，但珠寶是在停車場被竊，不在理賠範圍，損失慘重。

去年11月6日，台北世貿舉行的台灣珠寶首飾展閉幕，伍女撤櫃時逕將粉鑽、紅、白裸鑽、翡翠戒指、藍寶石胸針共7件價值約2億多元的珠寶放在手提包內帶走。

伍至地下停車場卸貨區，先將手提包放在駕駛座右側置物架，車門未上鎖，即將器材搬進後車廂。當時3名外籍男女假意向車子右前方的2名員警問路，讓同夥偷走包包。

警方清查上千支監視器，查出墨西哥籍的斐瑞茲與哥倫比亞籍的諾瓦、珍妮10嫌犯案，並搭乘不同航班離境，即通報國際刑警組織協尋。其中土耳其警方攔下1名哥倫比亞籍男子，因未起獲贓物無法查辦，土國警方僅提供資料供刑事局參考。

警方日前將10嫌在展場等地被監視器拍下的影像燒製成光碟，併10嫌出入境資料、犯罪情節移送北檢，檢方通緝10嫌。

另案發當天，5名菲律賓籍竊盜集團扒竊日商財物，其中2嫌今年初再入境被逮，北檢已起訴2嫌，另3嫌遭通緝，同樣請求國際刑警組織發布紅色通報。

(中國時報)