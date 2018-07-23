新聞透視－新南向好下手 外籍賊盯上台灣

2018年07月23日 04:12 中國時報 胡欣男

去年底發生台北世貿珠寶展2億元竊案，10名中南美籍嫌犯潛逃出境，迄今無人落網。10幾年來，國際大盜前仆後繼來台犯案，看準台灣是國土狹小的海島國家，犯案可迅速出境；且並非國際刑警組織會員，無法及時遏阻慣犯來台作案。

警政署統計，去年共逮獲3206名外嫌，創歷年新高，其中520人犯竊案，人數已連續3年增加。外嫌以越南近1500人最多，其次是泰國、印尼與菲律賓，警方分析與政府「新南向政策」，對東南亞大開方便之門有關聯。

過去來台犯案的國際竊嫌，以中東人士居首，警政署還為此成立「肅東專案」，蒐報列管100多個有竊盜前科的中東人士；2000年後則以哥倫比亞人主導的南美竊盜集團為主。

南美人最初鎖定跑單幫的珠寶商，趁其推銷商品途中，趁隙刺破車胎，搭訕分散注意力後敲破車窗行竊，再以國際郵包方式將贓物寄往香港銷贓，並搭機潛逃出境，警方多次在其前往機場途中逮人，或請香港警方追蹤包裹逮捕取贓人士。

但近年南美集團鎖定珠寶展，多人交叉掩護，鎖定疏於注意、無保全陪同的落單珠寶商行竊，甚至以蘇聯鑽調包。近年來，外籍人士來台犯下重大竊案，除去年底世貿珠寶展外，警方幾乎有案必破，卻仍無法遏阻。

究其原因，台灣搭機方便，警方只能與時間賽跑，去年世貿案因監視器數量和品質不佳，致10嫌均出境後，警方才掌握10嫌身分。另受限外交困境，未能加入國際刑警組織，無法取得國際通報的重大犯罪資料，難以防範。

外籍竊嫌來台犯案，對國內治安影響甚鉅，但光靠警力是不夠的，政府須加強促成兩岸及國際合作打擊犯罪，提高民眾保護自身財產的警覺，才能有效防範。

(中國時報)