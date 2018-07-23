新故鄉願景－元氣冬瓜山 不老棒球隊出擊

2018年07月23日 04:12 中國時報 李忠一 ／專題報導 ／專題報導

冬瓜山社區發展協會編製繪本，讓長者與孩童一起彩繪，繪本故事中訴說了冬山的今昔。

為了增加社區的亮點，冬山鄉公所施作立體彩繪，吸引遊客進入街巷中。（李忠一攝）

冬山鄉公所啟動的老屋活化補助計畫，首件媒合成功的業者「IBU廚房x冬瓜山書店」在7月初開幕。（冬山鄉公所提供）

動員令

在宜蘭縣冬山河南岸的「冬瓜山社區」，鄰近冬山火車站、台9省道旁，鄉公所等重要行政機關都集中在這個社區，老年人口比例高達22％，比宜蘭縣平均的15％還高，是典型的老人社區，但社區群策群力，成立不老棒球隊、推展槌球運動，讓阿公阿嬤願意走到戶外參與活動。

冬山河未截彎取直前，冬山鄉低窪地區與冬山村常淹水，曾經一星期就淹水5次，直到1974年冬山河拓寬、截彎取直，及1982年排水整治工程完工後，才讓「水鄉」慘狀不再重演。

淹水歷史演進 編成繪本

冬瓜山社區發展協會特別將這段冬山村與水的故事編成繪本，從小河流經冬山港、駁仔船來來去去、婦女在溪畔洗衣話家常、孩童呼朋引伴招呼玩水，一直到冬瓜山淹大水、泥漿急流滾滾而來，直到如今不再淹水的今昔景況，讓孩童了解自己生長的故鄉。

儘管早年深受水患所苦，但村裡的冬山老街，早年可是熱鬧非凡，棉被店、打鐵仔店、箍桶店、裁縫店等等，從街頭綿延到街尾，應有盡有，是個純樸又熱鬧的小村。

老人達22％ 設關懷據點

冬瓜山社區發展協會理事長黃秋菊表示，老街是村裡最繁華的所在，早期能在老街開店經濟能力都很好，孩子多能接受較高的教育，但年輕人往外求學、打拚後，未必會回來繼承祖業，老街店家紛紛拉下鐵門，如今老年人口高達22％，每5人就有1位是老人，而整個社區人口也僅800多人，成了典型超高齡社區。

黃秋菊說，雖然老街店家紛紛歇業，但畢竟是祖產，願將店面出租的比例不高，整條老街顯得冷冷清清。由於社會型態改變，為關心、了解單獨居住的長者生活狀況與需求，社區向內政部提出申請，2012年開辦社區照顧關懷據點，同年在社區活動中心熱鬧揭牌。

黃秋菊指出，社區因位於冬山村，原本名為「冬山社區」，但不少外地人誤以為是「冬山鄉的社區」，因此決定沿用古地名「冬瓜山」，改名為「冬瓜山社區」，讓社區居民更有歸屬感。

社區還特別為長者成立志工服務隊，服務項目多元，包括有量血壓、不定期到長者家中關懷訪視，時常打電話噓寒問暖並舉辦慶生會、講座等各類活動，讓長者們感受到社區的關懷。

長者上課 學照相、上網

在鄉公所輔導下，2013年成立冬山樂齡學習中心（冬山分部），開辦日語會話等課程，還有傳統美食研習，讓居民用自種的冬瓜熬煮成冬瓜塊，隨著科技進步，還讓阿公阿嬤學照相、上網，跟得上時代脈動，從網路走出社區的老人家，臉上的笑容也開始多了。

為激發阿公阿嬤參與戶外活動，社區成立了「冬山鳳不老棒球隊」，連棒球規則都不清楚的長者，從剛開始的連手套都不知道怎麼戴、球棒亂揮一通，到現在球場內擊出球的清脆聲不斷傳出，不僅凝聚了社區長者的向心力，阿公阿嬤回到家後，還會與兒孫們一起看職棒比賽，甚至還能分析雙方戰力，當起家裡的球評，近來也推廣槌球運動，讓更多長者動起來。

棒球不含糊 槌球也熱門

黃秋菊說，社區人口雖然不到千人，但從去年開始，宜蘭綠色博覽會移師到冬山河生態綠舟舉行，在綠博舉辦期間，冬山村變得相當熱鬧，街角亮點增多，不少阿公阿嬤還自告奮勇向遊客介紹導覽社區，讓這處老人社區愈來愈有活力。

(中國時報)