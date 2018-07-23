64歲黃秋菊 想組樂團玩快閃

2018年07月23日 04:12 中國時報 李忠一 ／專題報導 ／專題報導

冬瓜山社區發展協會理事長黃秋菊曾是國小校長，退休後致力於社區發展，她說自己以做志工的心態來當理事長。雖然社區運作上軌道，但整個冬山村民，願參與社區活動還是少數中的少數，盼能透過社區使得老有所終，壯有所用，幼有所長。

今年64歲的黃秋菊，2011年以冬山鄉東興國小校長身分退休，雖然社區早在1994年就成立，但黃秋菊坦言，不知道社區在做什麼，只有因為選務工作，社區據點變成投票所才會來到這裡。

在教職期間，黃秋菊曾在宜蘭縣家庭教育中心當志工，也常利用晚上、假日去社區辦活動，對社區有初步的認識，也曾在社區教老人家識字、成立志工隊，2012年5月決定接任社區發展協會理事長。

黃秋菊表示，績優社區必須有80％的民眾參與，但以該標準來說，幾乎沒有社區能達到，平常的社區活動全村有1至2％的民眾能參與就已經很不錯，年輕人不來社區，很多人也自然將社區當成是老人才會去的地方。

她認為，社區應是居民除了家以外的活動空間，秉持這念頭，在製作《冬瓜山～水》繪本時，就邀請小朋友、大人一起來畫。她笑說，還規畫籌組打擊樂團，再搭火車去快閃表演。

黃秋菊表示，她最大的期望是老人家一早到社區、參加活動，再一起煮飯共進午餐，低年級的學童放學後做好功課，長者教孩童製作古早玩具，或到農場拔草、種菜，孩子也能教長者使用電腦、手機，當長者與孩子們回到各自的家中，此時年輕的父母也下班回家，這一幕就是她理想中的社區，期盼有一天終能實現。

(中國時報)