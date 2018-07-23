老街上妝 廚房╳書店進駐

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中國時報
／專題報導

冬山老街範圍是冬山村與南興村，距離火車站近，也是歡樂宜蘭年、綠色博覽會的場地，但隨老街經營者年齡漸長，讓老街的亮點不足，為此地方在牆角、牆面施作立體彩繪，啟動老屋活化補助計畫，盼能重現老街往日的風華。

冬山鄉觀光產業發展所代理所長江立偉表示，冬山老街面臨的困境，就是販售的商品沒有創新，欠缺如特色小吃等亮點，老街上多是機車行、早餐店、飲料店，少了吸引人潮的「排隊美食」與特色店家。

為讓文創等業者進駐，並善加利用老街閒置屋宅，鄉公所啟動補助方案，讓公所與屋主洽談、補助進駐業者每月最高5000元的租金，使老街屋宅不閒置，也減輕業者租金的壓力。

今年7月6日，首件媒合成功的「IBU廚房x冬瓜山書店」開幕，該業者團隊有冬山的新住民，還有關注移民、移工的師生，經營方式是結合東南亞特色餐飲與二手書店。

雖然冬山村與南興村鄰近火車站，也有辦理大型活動，但遊客多半集中在火車站周邊與「生態綠舟」廊帶，觸角不及老街巷弄，在活化老屋的同時，冬山鄉邀請藝術創作團隊在荒廢牆面上立體彩繪，並透過部落客來行銷，讓遊客能漸漸走入老街中。

江立偉表示，街角彩繪成為遊客來到冬山鄉打卡的新據點，最近鄉公所獲得「冬山之星」亮點計畫補助，未來會再針對冬山街、巷的閒置空間美化、整理，計畫作為表演跟展示空間，透過「冬山之星」計畫讓閒置空間成為假日市集與文創展示空間。

(中國時報)

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