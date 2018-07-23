交管救熊仔 趕走遊客來警察

林務局昨早在南安瀑布入口擴大警力管制遊客，卻未管制其他人員，引來「黑熊媽媽」黃美秀質疑「不是說要淨空嗎﹖」（翻攝臉書）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮南安瀑布步道近日出現一隻與媽媽走散的台灣黑熊寶寶，因僅年約4個月，可愛萌樣引起一波「尋熊熱」。由於人潮、車潮會降低熊媽媽接近寶寶的機會，影響黑熊寶寶活下去的機會，林務局22日擴大管制範圍，呼籲遊客「麥擱來了！」不過，大批交管警力與攝影，仍引來當地部落族人與「黑熊媽媽」黃美秀不滿，質疑「不是說要淨空嗎﹖」

小熊糞便 發現菸蒂

近日一直在南安瀑布附近「趴趴走」的黑熊寶寶，21日「流浪」到台30線省道，還被直擊到「過馬路」的模樣，吸引大批民眾駐足拍照、打卡；此外，林務局監測多日，仍不見熊媽媽蹤影，卻從小熊糞便中發現菸蒂，憂心熊仔恐是因為挨餓多日而飢不擇食，昨天決定擴大交通管制範圍，期盼母熊能盡快現身，將小熊帶離。

林務局昨一早請警力協助交管，勸離外圍好奇圍觀民眾，因此現場已不見遊客駐足逗留，但屏科大學野保所長黃美秀仍在臉書無奈PO文表示，「沒了遊客，換上警察和公務員一大群人，還有攝影師！周末早好不熱鬧。不是說要淨空嗎﹖」

林務局處置 慢半拍

「保育黑熊靠自己！」當地南安部落青年也發出怒吼，怒批林務局處置慢半拍，讓族人置身事外，錯過救援黃金期。卓溪鄉長呂必賢表示，黑熊是布農族神聖的夥伴，林務局從13日發現小熊行蹤迄今從未知會鄉公所，公所對管制道路也一無所悉。

呂必賢質疑，族人千年來與黑熊和平共處，這次小熊出沒的南安瀑布是卓溪鄉的行政區，也是布農族人的傳統領域，林務局若提出需求協助，公所就會請熟悉山勢的族人，透過獵人經驗與智慧，幫助小熊盡快找到媽媽，希望政府能多一分尊重，與族人走向共同經營模式。

花蓮林區管理處表示，讓小熊安心回家，是相關單位一致努力的目標，23日將邀集有關單位及專家學者共同研商，依近日觀測結果研議後續處置方式，林管處也強調，會隨時提供黑熊寶寶熊的最新訊息，並呼籲民眾在小熊脫困前暫勿前往、逗留及拍照。

(中國時報)

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