告別臭水溝 鹿港下水道動工

2018年07月23日 04:12 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

將斥資25.8億元興建的彰化縣鹿港福興汙水下水道系統，22日在水資中心預定地開工，範圍涵蓋鹿港鎮、福興鄉等，彰化縣長魏明谷主持動土典禮時表示，未來完工後，鹿港地區再也沒有臭水溝，將大大改善環境衛生與居住品質。

清澈鹿港溪 將成新地標

魏明谷表示，縣府向中央爭取230億元，建構二林鎮、彰化市、鹿港鎮、福興鄉、和美鎮、員林市等6個鄉鎮市的汙水下水道工程。舊鹿港溪整治工作今年3月已啟動，這次動工將汙水截流，打造乾淨的水岸流域，清澈的鹿港溪將成親子戲水新地標。

工程總經費約25.8億、分3期興建，範圍涵蓋鹿港鎮、福興鄉，第1期包含水資源回收中心，每日可處理汙水量4200噸，還有12.6公里汙水管線、舊鹿港溪兩側生活汙水截流設施及2800戶接管工程，讓汙水不再流入河川、農地。

第3階段 完成綠色交通網

魏明谷說，「鹿港國家歷史風景區計畫」重現鹿港老街、舊城區風貌，第2階段就是整治水環境，讓舊鹿港溪不再是蚊蟲孳生、發出惡臭的水溝，風華再現。第3階段是完成綠色交通網，首要的鹿港轉運站正在招商中，期望未來台中捷運延伸到鹿港，讓世界走進來。

營建署副署長吳宏碩表示，營建署將與縣府、工程團隊緊密合作，讓工程做得最好，期望工程如期在2020年陸續完成。

水利資源處表示，汙水下水道工程二林鎮已率先完成，彰化市1期工程預計9月舉行通水典禮，和美鎮部分由營建署規畫設計中，預計明年工程招標，員林市部分正在中央審核中。

(中國時報)