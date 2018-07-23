告別臭水溝 鹿港下水道動工

鹿港、福興汙水下水道系統工程，22日正式開工，主持動土典禮的彰化縣長魏明谷（左四）指，打造乾淨的水岸環境，重現清澈鹿港溪流。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

將斥資25.8億元興建的彰化縣鹿港福興汙水下水道系統，22日在水資中心預定地開工，範圍涵蓋鹿港鎮、福興鄉等，彰化縣長魏明谷主持動土典禮時表示，未來完工後，鹿港地區再也沒有臭水溝，將大大改善環境衛生與居住品質。

清澈鹿港溪 將成新地標

魏明谷表示，縣府向中央爭取230億元，建構二林鎮、彰化市、鹿港鎮、福興鄉、和美鎮、員林市等6個鄉鎮市的汙水下水道工程。舊鹿港溪整治工作今年3月已啟動，這次動工將汙水截流，打造乾淨的水岸流域，清澈的鹿港溪將成親子戲水新地標。

工程總經費約25.8億、分3期興建，範圍涵蓋鹿港鎮、福興鄉，第1期包含水資源回收中心，每日可處理汙水量4200噸，還有12.6公里汙水管線、舊鹿港溪兩側生活汙水截流設施及2800戶接管工程，讓汙水不再流入河川、農地。

第3階段 完成綠色交通網

魏明谷說，「鹿港國家歷史風景區計畫」重現鹿港老街、舊城區風貌，第2階段就是整治水環境，讓舊鹿港溪不再是蚊蟲孳生、發出惡臭的水溝，風華再現。第3階段是完成綠色交通網，首要的鹿港轉運站正在招商中，期望未來台中捷運延伸到鹿港，讓世界走進來。

營建署副署長吳宏碩表示，營建署將與縣府、工程團隊緊密合作，讓工程做得最好，期望工程如期在2020年陸續完成。

水利資源處表示，汙水下水道工程二林鎮已率先完成，彰化市1期工程預計9月舉行通水典禮，和美鎮部分由營建署規畫設計中，預計明年工程招標，員林市部分正在中央審核中。

(中國時報)

桃竹苗4縣市 聚焦產業合作 雲林花生病害 縣府自補1萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。