雲林花生病害 縣府自補1萬

2018年07月23日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

今年雲林縣一期作花生病害加上水災，不少農民失收嚴重，但7月初統計受損程度僅7％，原定12日啟動二度勘災，卻因無鄉鎮市公所回報受損程度超過20％，全縣確認未過中央救助標準，雲縣府針對有申報種植的4700公頃都可獲每公頃1萬元補助，近期將撥款。

依據天然災害救助辦法規定，花生受損面積超過5％且損害程度達20％，才能獲每公頃現金救助2萬4000元；受害較嚴重的元長鄉、土庫鎮雖然受損面積達7％，但損害程度不到20％，縣府放寬申報期限至10日，視鄉鎮公所需要啟動二度勘查。

共4700公頃可獲補償

雲林縣20鄉鎮市除古坑鄉以外都有種植花生，縣農業處指出，原定12日進行的二度勘查，因無鄉鎮市公所報請專案救助取消。

縣府為彌補花生農的損失，針對有申報種植且經勘查合格在案的花生田，每公頃補貼1萬元，可獲補償的有2萬6000筆共4700公頃花生田；至於另1000公頃未經申報就種植者，則無法獲得補貼。

大豆芝麻過補助門檻

農業處表示，公所彙整清冊給縣府後，再由各鄉鎮市農會匯款給農友，已經完成申請的有林內鄉、北港鎮、土庫鎮、麥寮鄉，近期就能入帳。

農業處表示，七月初豪雨災情，雲林縣申請天災救助的有落花生、大豆、洋香瓜、胡瓜、葉菜、芝麻，通過門檻的只有大豆和芝麻，每公頃可獲2.4萬元補助。大豆主要種在莿桐鄉、西螺鎮、土庫鎮，芝麻大多種於口湖鄉，但面積都不大。

(中國時報)