內政部允檢討見警率 補警力

內政部長徐國勇（右）22日到高巿府警察局視察、慰勤，並贈慰問金給巿警局，由局長李永癸代表接受。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

內政部長徐國勇上任後，22日首度到高巿府警察局視察、慰勤。他強調，見警率是治安短期、立即有效的作法，但會提高警察負擔，因此上任後將檢討員額不足問題，另也從警力的部署，排除無效警力，減輕警察的負擔。

徐國勇指出，治安是政府安居政策非常重要的一環，執行時顯而易見、最辛苦的就是警察同仁，因此上任後從南部開始，22日到院轄巿的高雄巿，向巿警局、航警局高雄分局，以及高雄港務警察總隊等嘉勉、感謝。

治安從家庭社會教育著手

他說，有些評論指「見警率」對治安無效，這是錯的，事實上治安最重要的就是見警率，不過見警率是短期、立即有效，內政部對於治安問題，還有中長期的目標，包括跟教育部配合，從家庭教育、社會教育來著手。

不過徐國勇也提到，見警率會讓警察增加很多勤務負擔，因此這一趟除了慰勉他們，更會檢討如何增加警察員額，尤其現在警察的法定員額、預算員額，還有實際員額，其實是有差距的，以高巿警來說，就缺了400餘員。

決統整警校人力加強部署

他強調，有把握在2、3年內，跟警察學校、警察大學等相關單位統整，把員額全部補齊。另也檢討「無效警力」，例如治安狀況比較好的、或沒那麼糟的，警力部署就往毒品查緝或治安疑慮熱點挪移，減少警察負擔。

(中國時報)

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