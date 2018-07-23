侯友宜反擊中央執政 觀光景氣差

2018年07月23日 04:12 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌21日提及，鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街的觀光人數一直下降。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜22日回擊，「中央執政這兩年多來，觀光的產業、包括觀光的人數以及景氣的不好，大家也都看得到。」雙方隔空交火，選舉煙硝味十足。

侯友宜22日由市議員陳儀君陪同前往石碇的「螢火蟲公益書屋」參訪，不僅聽取書屋創辦人葉家豪簡報，在書屋內體驗閱讀樂趣，更實際走訪螢火蟲復育基地。侯友宜表示，新北市發展不能只著重在都會，未來要鼓勵年輕人回到故鄉，用「在地創生」推動地方經濟和社區發展，解決人口老化、外流的問題。

侯友宜提及，萬里蟹從2億的產值成長到15億的產值，同時讓年輕人回到故鄉，光是從事漁業、餐廳，人口就有明顯成長，這就是一個學習的典範。侯也不忘推薦自己稍早特別前去購買的「正常伯麥芽餅」，與現場里長、民眾一起享用在地小吃。

另外，蘇貞昌21日晚間前往鶯歌舉辦座談會，他表示，當縣長時，鶯歌的觀光人數一年超過200萬人，但現在根據新北市政府的統計數字，陶博館、鶯歌老街觀光人數一直降低，陶博館2013年112萬人，至2016年僅剩下76萬人；鶯歌老街2013年近65萬人，2016年降到剩62萬，觀光人數不斷下滑。

對此，侯友宜反批，「中央執政這兩年多來，觀光的產業、包括觀光的人數以及景氣的不好，大家也都看得到。」

侯友宜表示，陶博館近幾年都在轉型，新北市逐漸把陶博館推向國際舞台，跟國外策略聯盟，陶博館所辦的活動也利用分眾的方式，讓弱勢、親子、長者一起參與，不是只有單純的觀光。

侯辦發言人賴冠群則反酸蘇「老縣長不能只剩一張嘴，只想扭曲數字、抹黑眾人、榮耀自己。」他表示，陶博館自2001年開放起，僅50多萬人參觀，直到老縣長提前離任2003年，參訪人數不足30萬人，不知老縣長如何算出200萬遊客數量？

(中國時報)