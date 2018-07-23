近百輛大貨車 繞行桃市府抗議

2018年07月23日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

《空汙法》加嚴後，全國7.3萬輛1、2期柴油大貨車面臨強迫報廢，繼環保署和台中抗議後，近百輛大貨車22日移師桃園市府前廣場繞行數圈，環保局長沈志修也直言，貸款都還沒繳清，車就不能用，對廣大司機來說太殘酷，允諾會向中央反映，也會重新檢討桃園的路邊攔檢。

立法院日前三讀通過《空汙法》修正案，10年以上老舊車輛排氣若沒通過檢驗，最重將被註銷牌照，全台7.3萬輛的1、2期柴油大貨車首當其衝，全國老汽車機貨車自救聯盟會發動「老汽機車無罪、反對強制淘汰」行動，22日移師到桃園，近百輛貨車分南桃和北桃在平鎮66快速道路橋下和南崁交流道集結，再轉往桃園市府前廣場繞行。

北部發起人黃先生說，一台大貨車從500萬到上千萬不等，小司機多只負擔的起二手車當生財工具，但打造一台中古車平均要500萬，政府卻突然要全面汰換，平均每人都還有200萬的貸款，政府卻只補助最高40萬，根本杯水車薪，小老百姓怎麼負擔的起雙重貸款，響應的謝姓司機更怨嘆：「繳貸款繳到死都還在繳！」

環保局空保科指出，桃園已率全國之先加碼補助，環保署針對1、2期柴油大貨車淘汰，依期別和重量補助5萬元至40萬元，桃園不論車型加5萬，環保署針對3期車加裝濾煙器補助9至15萬元，桃園另外加碼3萬，4月開辦以來已核定撥款705件，去年至今全市汰換1253輛，目前1、2期柴油大貨車仍有6500輛、3期有5千輛，會持續協助司機汰舊換新。

(中國時報)