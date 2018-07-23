視察嘉市工程 賴誇涂推土機

行政院長賴清德（中）22日上午在嘉義市長涂醒哲（右）、市議員王美惠（左）等人陪同下，南下視察嘉義市汙水下水道工程進度。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

行政院長賴清德22日上午到嘉義市視察嘉義市汙水下水道工程、參拜文財殿，對市長涂醒哲與市府團隊肯定再三，形容涂醒哲不簡單，就像推土機，把汙水下水道零接管率、貨物轉運中心等延宕多年的工程往前推進，是聰明、認真的市長，並承諾嘉義市未來的發展，他身為行政院長會大力支持。立委李俊俋也向賴清德喊話，歡迎他常來嘉義，「但記得帶紅包來」。

昨天賴清德在涂醒哲率領的市府團隊、李俊俋及多位議員陪同下，先到嘉市水資源回收中心基地視察工程進度，並聽取施政簡報。涂醒哲除強調嘉市「溝通、水清、路平、燈亮」基礎建設已有顯著成效，也說汙水下水道接管率、貨轉中心、鐵路高架化等工程都是「國民黨不想做、做不到，而民進黨做到了」的建設。

賴清德說，嘉義市是民主聖地，且早就是省轄市，然文明指標的汙水下水道卻是零，但在李俊俋積極奔走，涂醒哲市府團隊提案爭取下，2016年獲計畫核定，去年工程才發包，下個月汙水下水道主幹管就要竣工，10月汙水管理中心也要完工啟用，「這種效率要給市長與團隊掌聲」，並承諾汙水下水道3期總經費達116億元，「絕對全力支持」。

賴清德還說，他對市府非常欽佩，延宕39年的「貨物轉運中心」在涂醒哲手上正式推動，延宕28年的鐵路高架化也動工，指涂醒哲有推土機精神，值得鼓勵。

隨後賴清德出席嘉市一年一度成年禮時，特別勉勵在場同學，不管在人生哪個階段，都要抱持感恩的心和態度，讓社會更好。最後一站來到文財殿，賴清德受到廟方人員熱烈歡迎，向神明參拜後，賴清德向大家承諾，未來嘉市重大建設需求，他會大力支持。

(中國時報)

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