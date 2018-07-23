831教室 學生號召助小農

高科大發起「高雄市善耕農業生產合作社」，22日舉辦「831教室」農事體驗活動，體會粒粒皆辛苦。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄科技大學推廣社會責任實踐計畫，以友善耕作宗旨籌備「高雄市善耕農業生產合作社」，集結學生專長協助小農行銷。22日首發農事體驗活動，以大寮郵遞區號為名推出「831教室」，冠軍米型農陳毅鴻帶領學員捲褲管下田，體會「粒粒皆辛苦」意涵。

號召該合作社的高科大博士生陳少萍表示，教育部這幾年在推廣「大學社會責任實踐計畫」，由教授帶領大學生學以致用走入社區，意在協助在地農民成立合作社，目前有8位小農共同加入籌備，透過微薄力量聚集壯大，進行集體行銷、社區金融、智能農業，改善傳統生產方式。

陳少萍提到，過去小農生產的農產品遭層層剝削，加入合作社後，可避免如此狀況，而合作社一旦有盈利，可望讓小農分紅，獲得更多利潤，改善自身生活得以溫飽外，多餘的錢還可執行公益，以回饋自己社區。

她表示，加入合作社的小農必須改變傳統農法，遵循友善耕作的有機農業，未來合作社將積極行銷高雄無毒、無化肥優質農產品，減少食安疑慮，為消費者把關。

昨天的「831教室」在大寮田間舉行，親子一起快樂體驗農夫日常，一早先以泥地奔跑田間遊戲為活動開場，大、小朋友赤腳踩在泥地裡，直接感受來自土壤溫度，隨後有「米神」稱號陳毅鴻教導大家如何插秧。

(中國時報)

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