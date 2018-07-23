腦麻兒泡海水初體驗 笑開懷

重度腦麻兒阿貴在救生教練攙扶下泡進海裡，海浪打在身上時興奮又緊張的大喊。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

中華民國海上救生協會22日在新北市萬里翡翠灣海水浴場，舉辦第八屆「海好有你」海上活動體驗營，邀請包括亞斯伯格症、腦麻、唐氏症以及身障等病友等200多人，體驗陽光沙灘與海上活動，很多腦麻及唐氏症寶寶都是第一次泡進海水，甚至在救生教練引領下，搭乘獨木舟在海上體驗漂浮，驚喜又快樂的表情全寫在臉上。

救生協會理事長李維禎說，這已是協會第8年舉辦這樣的活動，這些腦麻、身障的病友病童們，平時想要下水玩耍是很困難的事，協會基於回饋社會、幫助弱勢的心，年年四處募款，號召各地救生員擔任志工，希望能讓這些病友病童們過得更快樂，也讓辛苦照顧病人的家屬，也能輕鬆放一天假。

9歲的重症腦麻兒小崧在媽媽懷抱中，人生第一次坐在沙灘上，母親將泡過海水的濕沙，一層層抹在小崧雙腿上，小崧嘴裡啊啊的叫著，雙手也不斷抓握著沙灘上的沙，媽媽感動的直呼：「他很高興，真的，我可以感覺到，他真的很高興」。

即將上國二的阿貴也是重度腦麻兒，在救生教練攙扶下，慢慢的泡進冰涼海水裡，身後一個波浪打來，阿貴緊張的啊一聲大叫，隨後咧嘴開懷大笑，好心情全寫在臉上，財團法人腦性麻痺基金會執行長何麗梅說，這是阿貴第二次參加救生協會舉辦的海上活動，整整一年都在要求媽媽還要再帶他來，「知道今天又可以來海邊，阿貴興奮的整晚都沒睡！」「真的很感謝救生協會！」

(中國時報)

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