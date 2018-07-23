台東鹿野 赫見鳳梨一條街

鹿野鄉鳳梨一條街，盼望觀光客多多消費。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣鹿野鄉是台東鳳梨主要產地之一，台九線往鹿野高台路上以往通常只有2至3輛攤車販售鳳梨，但今年6月起卻出現了9至10攤，宛如鳳梨一條街。在地小農自力救濟，展開搶救鳳梨大作戰，希望到鹿野看熱氣球的觀光客能多多消費。

台九線上攤商阿姨們對著路過的車輛熱情招手，希望往來行旅、遊客能停下來買鳳梨。仔細一看，鳳梨價格慘不忍睹，從6顆100元到8顆100元不等，最近甚至出現1顆只要10元的破盤價。

鳳梨小農陳阿姨表示，在這條路上賣鳳梨的大多是鹿野當地小農，會頂著大太陽賣鳳梨，完全出於無奈。她說，往年都是天災颱風導致鳳梨慘賠，但今年卻是鳳梨盛產但價格崩盤，大盤商只願你收低收購優質果，較次級的鳳梨只能淪為肥料任其腐爛，自己預估今年可能要虧損1至200萬元。

陳阿姨苦笑說，大家都是捨不得自己辛苦種植的鳳梨，卻要淪落丟棄的命運，所以，才會出來擺攤賣鳳梨，希望多少減低損失。她強調，其實次級品的鳳梨只是較小顆，並不影響口感，吃起來還是相當可口香甜。

正值暑假旅遊旺季，也是熱氣球嘉年華期間，往來遊客不少，呼籲民眾與遊客前來鹿野高台觀賞熱氣球後，可以到鳳梨一條街採購鳳梨，也希望可藉由旺季人潮幫助在地小農度過難關。

(中國時報)

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