視察市政當幌子 柯高歌固票

2018年07月23日 04:12 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲競選連任的辦公室原本選在co-working space「小樹屋」，但因該處違反土管規範，被迫另覓新址。雖新的辦公室還沒著落，但柯假日勤走基層，積極為選舉備戰，繼日前受邀出席藍營鐵票倉中正區里長聯誼會聚餐，22日又到中正區新營里，表面是「視察燈桿螺帽」，實際上與里長、長輩共餐，頗有誠意。

中正區因藍營里長比例高達9成，被視為藍營鐵票倉，不過近期卻「棄丁挺柯」，邀請柯文哲參加里長聯誼會，藍營里長更不避諱公開力挺柯，還說即便被開除黨籍也不怕。柯文哲昨晚以視察「燈桿螺帽」為由前往新營里，里長何國榮雖非國民黨籍，但由於這次行程不公開，柯特地走一遭，席開逾10桌與里長、里內老人共進晚餐大啖綠竹筍，還唱卡拉OK，也被外界視為「報恩行程」。

席間，不僅何國榮準備寫著「柯文哲一定連任台北市長」、「柯市長全力相挺里長，里長全力相挺柯市長」的春聯，還說「這次只有一個要求，上次里長聯誼會柯市長唱了6首歌，希望能把破紀錄多唱幾首」，此話一出獲得熱烈掌聲，柯也從善如流唱了〈堅持〉等歌曲，台下也高喊凍蒜；柯也不忘稱讚曾任北市交通大隊長的何，對交通很有貢獻，應該給一塊題字「救人無數」的匾額。

除此之外，原本柯文哲已有一個粉絲專業，用來公布市政相關訊息，昨晚競選專用「Team KP 改變成真 持續發生」粉專也正式上線。第一篇貼文介紹競選主視覺的設計概念，未來會和柯原本的粉專做區隔，專門張貼選舉訊息。

至於選舉辦公室的尋覓進度，柯文哲則說，現在青創空間業者人人自危，因為現在發現6米巷道2樓以上都不能當辦公室用，沒人敢租空間給他作為競選辦公室，心想「哇，租給你會惹禍上身」，所以已經找2天了還沒有找到地點。

(中國時報)