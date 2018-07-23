不甘感情被玩弄 女酒後殺前男友

2018年07月23日 04:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

感情糾紛引悲劇!尤姓女子20日晚間到台南市東區1棟大樓郭姓前男友家喝酒敘舊，疑似不滿對方玩弄感情卻不願復合起口角。尤女拿起現場水果刀怒刺對方，郭男中刀倒臥血泊，尤女慌張逃逸，郭男的2名友人21日凌晨造訪才發現出人命，警方根據大樓監視器鎖定追捕，21日下午6時許在恆春逮捕欲投海尋短的尤女。

46歲郭姓男子無業，2年前在永康一家娛樂場所認識38歲尤姓女子，由於2人皆離婚，一拍即合成為男女朋友，但感情路卻分分合合，郭男另結新歡，尤女仍對他舊情難忘，郭男一與新歡吵架，就會找尤女訴苦。

尤女一心想與郭男復合，好好在一起，郭男卻反反復復，令她心碎，她20日晚間又到郭男住處，陪他飲酒聊天。2人酒後發生口角，竟起衝突。

尤女不甘感情被玩弄，持水果刀揮舞，郭男右頸與左腹都遭刺中，尤女左手臂也掛彩；她見郭男傷重倒臥血泊，慌張請大樓管理室叫計程車逃離現場。

郭男的2位女性友人整天聯絡不上他，感覺有異，21日凌晨造訪郭家，大樓管理員開門後，見門口有血跡，趕緊報警。警方原本以為是自殺案件，見現場血跡斑斑，直覺是他殺，調閱大樓監視器，鎖定尤女追查。

警方21日下午先找來尤女的妹妹協助調查，正詢問時，尤女打電話給妹妹交代後事，透露想開車到恆春探視女兒後，就到台東跳海輕生。

警方趕緊接過電話苦勸30分鐘，動之以情承諾帶她看望女兒，尤女才將車停靠在屏東台一線旁，等警方到場。

落網後的尤女情緒激動，打電話給幾位至親，泣訴自己殺人被捕，要親人好好照顧自己；她還辯稱當晚吃鎮靜劑又喝酒，才會做傻事，見出人命後後悔不及。

警方依殺人罪將她移送台南地檢署，郭男屍體則等待24日解剖相驗，進一步釐清死因。

(中國時報)